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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 14:22
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    • 03.02.2021 14:22
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    Başvuran tüm vatandaşlara hemen 3.000 ila 30.000 TL kredi verilecek! 3 ay ertelemeli kredinin detayları belli oldu

    3 ay ertelemeli kredinin detayları belli oldu. Bankalar tarafından gelen son dakika kararları ile birlikte vatandaşlar anlık olarak kredi sürükleyebilecekler. 3 ay geri ödemesiz olarak verilen kredi kapsamında anlık olarak gereksinim kredisi alabilecekler. Ekonomik anlamda ciddi şekilde güçlük çekmekte olan vatandaşlar bir yandan da borçları içine düşmüş vaziyetteler. Bunların üstesinden kısa müddette gelebilmek için bir hayli kişi bankalar kapsamında muhtelif kredi alternatifleri gelmeye devam ediyor. Korona virüs süreçlerinde bir nebze durumları hafifletmek için bu fırsatlar vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Kredi maksimum vade seçenekleri ile beraber sunuluyor.

    takvim.com.tr
    Başvuran tüm vatandaşlara hemen 3.000 ila 30.000 TL kredi verilecek!

    Başvuran tüm vatandaşlara hemen 3.000 ila 30.000 TL kredi verilecek! Bankalar tarafından gelen son dakika kararları ile beraber vatandaşlar anlık olarak kredi çekebilecekler. 3 ay geri ödemesiz olarak verilen kredi kapsamında anlık olarak ihtiyaç kredisi alabilecekler. İhtiyaç Kredisi, tüketicilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sunulan, herhangi bir üst limiti olmamakla beraber genelde 1.000 Türk Lirası ile 100.000 Türk Lirası arasındaki tutarlarda verilen kredilerdir. Bireysel krediler müşterinin ödeme gücüne göre 36 aya kadar taksitlendirilebilir.

    30.000 TL kredi ve 36 ay geri ödeme

    30.000 TL kredi ve 36 ay geri ödeme

        30.000 TL kredi ve 36 ay geri ödeme

        3.000 TL kredi ve 36 ay geri ödeme

        3.000 TL kredi ve 36 ay geri ödeme

            3.000 TL kredi ve 36 ay geri ödeme

            3 ay geri ödemesiz kredi…

            Özel ve kamu bankaları tarafından gelen açıklamaya göre artık milyonlarca vatandaş kredi çekme talebinde bulunabilecekler. Bunların yanı sıra ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşlara 36 ay vadenin yanı sıra 3 ay geri ödemesiz olarak imkanlar geliyor. Korona virüs süreçlerinde bir nebze durumları hafifletmek için bu fırsatlar vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Kredi maksimum vade seçenekleri ile beraber sunuluyor.

            Geri ödeme süreci 3 ay sonra başlayacak olmasının ardından 3.000 ila 30 bin TL arasında verilen kredi paketleri dikkatleri çekiyor. Vatandaşların bankalar tarafından sunulan kredi kapsamında 5 bin, 6 bin ve 10 bin TL kredi paketleri de dikkatleri çekmeye devam ediyor.

            İhtiyaç Kredisi Nedir?

            İhtiyaç Kredisi, tüketicilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sunulan, herhangi bir üst limiti olmamakla beraber genelde 1.000 Türk Lirası ile 100.000 Türk Lirası arasındaki tutarlarda verilen kredilerdir. Bireysel krediler müşterinin ödeme gücüne göre 36 aya kadar taksitlendirilebilir. Genelde bankalar bireysel kredi müşterilerinden herhangi bir teminat talep etmez. Birçok banka için sadece nüfus cüzdanı ve gelir belgesi bireysel kredi başvurusu için yeterlidir. Hatta bazı bankalar düşük miktarlı kredilerde müşterisinden gelir belgesi bile talep etmeyebilir.
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            Haberler Ekonomi Başvuran tüm vatandaşlara hemen 3.000 ila 30.000 TL kredi verilecek! 3 ay ertelemeli kredinin detayları belli oldu