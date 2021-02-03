Başvuran tüm vatandaşlara hemen 3.000 ila 30.000 TL kredi verilecek! 3 ay ertelemeli kredinin detayları belli oldu

Başvuran tüm vatandaşlara hemen 3.000 ila 30.000 TL kredi verilecek! Bankalar tarafından gelen son dakika kararları ile beraber vatandaşlar anlık olarak kredi çekebilecekler. 3 ay geri ödemesiz olarak verilen kredi kapsamında anlık olarak ihtiyaç kredisi alabilecekler. İhtiyaç Kredisi, tüketicilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sunulan, herhangi bir üst limiti olmamakla beraber genelde 1.000 Türk Lirası ile 100.000 Türk Lirası arasındaki tutarlarda verilen kredilerdir. Bireysel krediler müşterinin ödeme gücüne göre 36 aya kadar taksitlendirilebilir.
30.000 TL kredi ve 36 ay geri ödeme
30.000 TL kredi ve 36 ay geri ödeme