Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Ocak ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayı ödemeleri 5 Şubat'ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacak. Banka hesap bilgileri bulunmaya kişiler ücretlerini PTT'den alabilecekler.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

2021 Ocak ayı itibariyle asgari ücrete getirilen zammın etkilediği ödemelerden biri de kısa çalışma ödeneği oldu. Buna göre, 2020 yılına kıyasla 2021 kısa çalışma ödeneği de zamlandı. Ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.