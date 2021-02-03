Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Ocak ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı?

2021 kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği KÇÖ yattı mı? Çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamında ödeme alıyor. Her ay belirlenen tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin ne zaman yatırılacağı sorgulanıyor. Ocak ayına ilişkin ödemelerin Şubat ayı başında yatırılması bekleniyor. KÇÖ ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu ve tarih bilgisi geldi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayı ödemeleri 5 Şubat'ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacak. Banka hesap bilgileri bulunmaya kişiler ücretlerini PTT'den alabilecekler.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?
2021 Ocak ayı itibariyle asgari ücrete getirilen zammın etkilediği ödemelerden biri de kısa çalışma ödeneği oldu. Buna göre, 2020 yılına kıyasla 2021 kısa çalışma ödeneği de zamlandı. Ocak ayından itibaren kısa çalışma ödeneğinin en üst sınırı 5 bin 366 lira en alt sınırı da 2 bin 146 lira olacak.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Bakanlığın değerlendirmesi sonucu alınan kararla Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceği belirtmişti.
Son olarak salgının seyrine göre ise ödenekler 28 Şubat 2021'e kadar devam edecek.