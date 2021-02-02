Para lazımsa hemen SMS ile alın! İşte aylık ödeme tabloları... 10.000 ve 100.000 TL anında ödeme fırsatı!

Acil nakit gereksinimi yaşayan vatandaşların gereksinim kredisisi ilk seçimleri oluyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile alıcılara finansman desteği veriliyor. İlgili bankanız da başvurunuz üzerine hızlı bir şekilde Kredi Kayıt Bürosu puanınızı inceleyerek olumlu/olumsuz dönüş sağlıyor. Cevap olumlu olursa bankanız sms ile geri dönüş yaparak kimliğiniz ile sizi en yakın şubesine davet eder, eğer cevap olumsuzsa yine bir sms ile dönüş yaparak olumsuz olduğunu belirtir. Kredi başvurunuz neden olumsuz cevaplandığını öğrenmek isterseniz bankanızın şubesine giderek detayları öğrenebilirsiniz.
DENİZBANK'TAN KREDİ AÇIKLAMASI
"Örnek ödeme tablosu, 10.000 TL baz alınarak oluşturulmuştur. Kredi üst limiti 100.000 TL, maksimum vade 36 aydır. Kredi tahsis ücreti, başlangıçta bir defaya mahsus alınacak olup kredi tutarının binde 5'i oranındadır. Tabloda yer alan kredi tahsis ücretine vergi dâhil edilmemiştir.
Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı", kredi tahsis ücreti, vergi ve sigorta priminden oluşmaktadır. Aylık/yıllık toplam maliyet oranlarına sigorta primi hariç tüm masraf ve vergiler dâhil edilmiştir. Örnek kredi için sigorta primi hesaplamalarında ortalama 50 yaş baz alınmıştır. Hayat sigortası primi 10.000 TL için; 12 ay vadede 105.89 TL, 24 ay vadede 145.96 TL, 36 ay vadede 223.94 TL'dir.
Kampanyada sunulan faiz oranı, bankamızda kredi kartı olan veya yeni kredi kartı başvurusu yapan emekli müşteriler için geçerlidir. Banka, faiz oranlarında değişiklik yapma, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Krediye ilişkin ilgili belgeleri imzalamadan önce faiz oranı, tüm masraf, ücret ve komisyon hakkında tarafınıza bilgi formu ile bilgilendirme yapılacaktır."
100.000 TL KREDİ ÖDEME TABLOSU