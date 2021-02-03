3 Şubat Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 1.520,80 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,37 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 1.520,80 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 1,12 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,63 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile spor oldu.
Dün yükseliş eğilimini gün boyu koruyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kazanarak günü 1.511,43 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'nin teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarik ve uygulanmasına ilişkin bazı sorunların aşılmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının artığını belirterek, yurt içinde de döviz kurlarındaki gerilemenin pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.