TÜİK açıkladı! Şubat ayı kira zammı yüzde kaç? 2021 Şubat kira zammı ne kadar oldu?

2021 Şubat kira zammı ne kadar oldu? Şubat ayı kira zammı yüzde kaç? sorularına kiracılar ve ev sahipleri yanıt arıyor. TÜİK tarafından Ocak ayına ilişkin enflasyon oranları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,66 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,16 oldu. Peki, 2021 Şubat ayı kira zammı ne kadar oldu?
ŞUBAT KİRA ZAMMI NE KADAR?
Konut Kirası: 1.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 149,70 TL
Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.149,70 TL
KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 149,70 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.149,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.
Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.