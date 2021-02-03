TÜİK açıkladı! Şubat ayı kira zammı yüzde kaç? 2021 Şubat kira zammı ne kadar oldu?

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 149,70 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.149,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.