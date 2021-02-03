

Toplam 8,384 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,045 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 158 milyar dolardan, yaklaşık 7.0 milyar dolar düşüşle 151 milyar dolara geriledi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Newsweek Bitcoin'i yeni altın standardı olarak tanımladı" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"ABD'nin en büyük haftalık dergilerinden olan Newsweek, Bitcoin'i yeni altın standartı olarak tanımladı.

"Ana akım görüşünün değiştiği üzerinde duran yazıda, 'Parlayan her şey altın değildir, ancak Bitcoin olabilir' görüşlerine yer verildi. On binlerce okuyucusu olan derginin yeni sayısı kullanıcıya Bitcoin mesajı verdi."