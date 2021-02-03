PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? PTTAVM'den alışveriş yapabilmek için kendi adınız, soyadınız, adresiniz ve talep edilen diğer bilgilerle birlikte siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar alışverişlere başlayabilirler. PTT kendi sitesi olan https://www.pttavm.com/ üzerinden yağ, un, şeker, salça ve bakliyat gibi ürünlerin satışına başladı. Ürünler, Tarım Kredi Kooperatifi markalı olup birçok üründe ücretsiz kargo fırsatı bulunmaktadır. Ayçiçek yağını vatandaşlara uygun fiyatlar üzerinden satma kararı alan PTT'nin duyurduğu haberin ardından PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? PTT ayçiçek yağı ne zaman başlayacak, nasıl satılacak? başlığı internette çokça bakılmaya başlandı.
Pttavm Ayçiçek Yağı Fiyatı Ne Kadar?
Pttavm'de en çok merak edilen ürün, ayçiçek yağı fiyatları oldu. 5 litrelik ayçiçek yağları arasında arama yapıldığında ücretsiz kargo imkanı ile Abalı marka yağın 68,90 liralık fiyat etiketine sahip olduğu görülüyor. Ayrıca en ucuz olan 1 litrelik Orkide ayçiçek yağın fiyatı ise 15,90 lira.
Pttavm Salça Fiyatları Ne Kadar?
pttavm üzerinde yer alan Öncü marka 1650 Gr. domates salçası 25,87 lira etiketi ve ücretli kargo seçeneği ile indirimde olduğu görülüyor. Yine salça kategorisi arasında yer alan AKFA marka 420 Gr. salçanın fiyatı ücretsiz kargo imkanı ile 6,30 lira.