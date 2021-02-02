İkinci elde SUV grubuna yönelik olarak ilgi artıyor. Yerden yüksek olması, gösterişli durması tercih sebeplerinin başında yer alıyor. Ancak bazı SUV gruplarında hiçbir inceleme yapmadan satın alma gerçekleştirenler hem yakıt hem de parça temini ve fiyatları açısından büyük sıkıntılar yaşıyor.