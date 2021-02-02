Sıfır otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kredi faizlerinin de yüksek olması nedeniyle sıfır otomobil almak zorlaşıyor. Maddi imkanları sıfır otomobil almaya yetmeyen ancak ikinci el otomobil alabilecek kişiler ise imkanları dahilindeki otomobilleri tercih ediyor.
İkinci elde SUV grubuna yönelik olarak ilgi artıyor. Yerden yüksek olması, gösterişli durması tercih sebeplerinin başında yer alıyor. Ancak bazı SUV gruplarında hiçbir inceleme yapmadan satın alma gerçekleştirenler hem yakıt hem de parça temini ve fiyatları açısından büyük sıkıntılar yaşıyor.
SEÇENEKLER AZALDI
İkinci el piyasasını manipüle eden satıcılar nedeniyle fiyatlarda balon oluştu. Normalde yaşı gereğince 50 bin lira etmeyecek araçlar 100-150 bin lira bandında satışa konuluyor.