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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 11:41
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    • 02.02.2021 11:51
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    Başvuru rekoru kırdı! 25.000 TL düşük faizli ve uzun vadeli ödeme fırsatı! 6 ay geri ödemesiz kredi 'tan!

    Milyonlarca kişiye kredi müjdesi! Devlet pandemi dolayısıyla işleri bozulan ya da kısıtlama kapsamında işyerleri kapanan esnafa destek paketlerini peş peşe açıkladı. İlk olarak devreye küçük esnafa yönelik hibe ve kira desteği alındı. Ardından işyerleri pandemi dolayısıyla tamamen kapanan esnafa yönelik mücbir sebep hali ilan edildi. Üçüncü fazda ise 'tan esnaf kredisi alanların ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi. kapsamında sağlanan kredi fırsatından esnaflar yararlanıyor. Esnafların ihtiyaçlarına yönelik özel olarak sağlanan bu kredi kullanımlarında müşterilere düşük faiz oranı ve uzun vade süreci imkanı sağlanıyor. Peki Halkbank nasıl alınır? Başvuru koşulları ve şartları nelerdir? İşte ihtiyaç kredisi veren bankalar ve destekleri...

    takvim.com.tr
    Halkbank'tan 25.000 TL düşük faizli kredi!

    Hükümet pandemi dolayısıyla işleri bozulan ya da kısıtlama kararı ile işyerleri kapanan yüzbinlerce esnafa yönelik destek paketlerini peş peşe açıkladı. Bu paketlerdeki desteklerin tamamı hibe olarak yani karşılıksız olarak sağlanırken vergi ve kredi ertelemeleri ve mücbir sebep ilanı da esnafa nefes aldıracak. İlk olarak devreye küçük esnafa yönelik hibe ve kira desteği alındı.

    Böylece basit usulde vergilendirilen küçük esnafa ayda 1000'er lira destek ve büyükşehirlerde 750, diğerlerinde 500 lira olmak üzere kira yardımı başlatıldı. Bununla ilgili ilk başvuruyu tamamlayan esnafa Ocak ayı itibariyle ilk ödemeler yapıldı. İkinci başvuru ise 31 Mart'a kadar uzatıldı. Ardından işyerleri pandemi dolayısıyla tamamen kapanan esnafa yönelik mücbir sebep hali ilan edildi. Böylece bu esnafımız da 6 ay süreyle vergi beyannamesi verme ve ödeme yükümlülüğünden kurtuldu.

    Üçüncü fazda ise Halkbank'tan esnaf kredisi alanların ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi. Bunun ardından özellikle yeme içme sektöründe kısıtlamalardan etkilenen esnafa ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek kararı alındı.

    HALKBANK'TAN ESNAFA 50 BİN LİMİTLİ PAKET!

    Mücadelede ekonomik olarak etkilenen bütçelere işletmesini kapatan esnafa yönelik olan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında açıklanan Esnaf Destek Paketi Mart ayında açıklanarak ihtiyaç sahibi esnaflar ile buluştu. Halk Bankası aracılığı ile yürütülen esnafa yönelik destek kapsamı gereğince, maddi sıkıntıya düşen toplum sağlığı çerçevesinde sosyal hareketliliği azaltmak adına işletmelerini kapatmak zorunda kalan esnafa sağlanarak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Esnafa Destek Paketi ile 25.000 TL nakdi işletme kredisi ve 25.000 TL ticari kart desteği olmak üzere 50.000 TL limitli paket esnaflar tahsis edilmeye başlandı.

    Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa devlet destekli sunulan İşletme Kredisi (25 bin) ve Paraf Ticari Kart Desteği (25 bin) olmak üzere 2 yeni ürün olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca koordine edilen Halkbank işbirliği ile faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecektir.

    Esnafa destek paketi ile alakalı Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yaptı.

    Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı.

    Paketin detaylarına değinecek olunursa;

    25.000 TL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

    Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamuoyuna duyurulan esnafa özel Esnaf Destek Paketinin 25.000 TL nakdi kısmı için uygulanacak olan;

    25.000 TL Limitli,

    %4,5 Faiz oranı,

    6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem,

    36 Ay Vade,

    Toplamda 30 Ay Vadeli,

    25.000 TL TİCARİ KART

    25.000 TL paraf ticari kart desteği ile;

    25.000 TL Genel Limitli,

    %1,76 Faiz Oranı,

    3 Ay Ödemesiz Dönem,

    Bir Yıla Varan Taksitlendirme İmkanı,

    Taksitli ve Vadeli İşlem Olanağı,

    Düzenli Nakit Akışı,

    Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit.

        ESNAF DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Ekonomik İstikrar Kalkanı projesi kapsamında esnafa özel Esnafa Destek Paketi'nden yararlanmak için diğer esnaf kredilerinde olduğu gibi kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Esnafa Destek Paketinde tek talep edilenler;

        1.300 ve üstü kredi notuna sahip olmak.

        Esnafın ilgili ikametinde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına üye olmak.

        Hazine Maliye Bakanlığınca düzenlenen Halk Bankası aracılığı ile düğmeye basılan Esnaf Destek Paketinde, ESKKK Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti, hazine faiz destekli kredisi bulunan esnaf ve sanatkarlarda %4,5 faiz oranlı olmak üzere ESKKK kefaleti ile Esnaf Destek Paketi'nden yararlanabileceklerdir.

        HALKBANK 50.000 TL BAŞVURU İÇİN GEREKENLER;

        * Başvuru esnasında gerekli olan TC Kimlik Kartı,

        * Esnafın işletmesine dair vergi levhası,

        * Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesine sahip olmak şarttır fakat başvuru sırasında online olarak görüntülenecektir.

        Konu ile ilişki olarak, Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde esnaflara özel desteklerini Halk Bankası şu şekilde açıkladı;

        Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında Halkbank olarak, kamu bankası misyonumuzla başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere tüm müşterilerimize kesintisiz hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Ülkemizdeki finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için aldığımız tedbirler aşağıda yer almaktadır;

        * Esnaf Destek Paketi,

        * Paraf (Bireysel-Ticari) Erteleme Kampanyası,

        * Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi,

        * İşe Devam Kredi Desteği,

        * Can Suyu İşletme Kredisi,

        * Çek Ödeme Destek Kredisi,

        * Maaş Ödeme Destek Kredisi,

        Halkbank Çek Limit Kredisi,

        TÜRMOB Kredi Destek Paketi,

        Ticari Firmalara Yönelik Diğer Desteklerimiz,

        Bireysel Kredi Taksit Erteleme,

        Esnaf ve sanatkarlar odasına kaydınız var ise Ekonomik İstikrar Kalkanı proje kapsamında devreye alınan Halkbank Esnafa Destek Paketi için Halk Bankası resmi internet sitesi üzerinden online başvurabilirsiniz.

            VAKIFBANK ESNAF KREDİSİ

            Ekonomik İstikrar Kalkanı projesi amacı gereği Kamu Bankaları işbirliği ile uygulanmaya başlanan desteklemelerde esnafa özel olarak; Vakıf Bankası bu zor günlerde işletmesini kapatan veya sosyal hareketliliğin azalması sebebiyle devletdestekli.com eski maddi gücü yakalayamayan esnaf ve Kobiler için Esnafa Halden Anlayan Kredi Kampanyası devreye alındı. Esnafa destek olma maksadıyla çıkarılan bu paket içeriğince 36 aya varan vade imkanı ile her esnafa uygun faiz oranları üzerinden 50.000 TL limitli kredi hakkı için düğmeye basıldı. Vakıfbank tarafından açıklanan Esnafa Halden Anlayan Kredi Desteği için sağlanan 50.000 TL değerinde kredi imkanı için 3 farklı geri ödeme seçeneği de ayrıca sunuluyor. Esnafa özel bu pakette kredi taksitleri;

            * Sabit taksitli ödeme planı

            * Değişken taksitli ödeme planı

            * Taksit ertelemeli ödeme planı

            Esnafa Halden Anlayan Kredi Desteğinden yararlanmak için ise Businesscard ve Kredili Bankomat ürününe sahip olmak zorunludur.

            ZİRAAT BANKASI ESNAFA DESTEK

            Mücadele de her kurum üstüne düşen görevleri bir bir yerine getirmek için yoğun bir uğraş veriyor. Bu kapsamda vatandaşın sağlığı konusunda alınan önlemlerin yanı sıra bu süreçte zarar gören vatandaşın bütçelerini onarmak adına bir dizi proje açıklanıyor. Böylelikle bu mücadele de bir bakıma seferberlik sağlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Ekonomik İstikrar Kalkanı projesi kapsamında T.C Hazine ve Maliye Bakanlığınca kararı verilen ve kamu bankalarının desteği ile yönetilen süreçte Ziraat Bankası da bu şartlarda vatandaşların sağlığı ve ekonomik refahı için elinden geleni yapmak için çabalıyor.

            Ziraat Bankasının Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamı içerisinde esnafa sunduğu hizmetler sırasıyla;

            * Bireysel krediler de 3 ay ödemesiz dönem,

            * Havale, EFT işlemleri ücretsiz,

            * ATM'den Para çekme limitinde artış,

            * ATM para çekme limiti 5.000 TL'ye çıkarıldı.

            * Krediler için yapılandırma,

            * Dönem sonu faizi ertelenme,

            * 3 aylık personel brüt maaş finansmanı.

            İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ PAKETİ

            25 Milyon TL ciroya kadar en yüksek 10 Milyon TL finansman desteği

            25 Milyon TL üzeri ciroda ise en yüksek 25 Milyon TL'ye kadar finansman desteği

            Hazine destekli KGF kefaleti imkanı (%7,5 faiz oranlı kredilerde geçerli)

            36 aya varan vade imkanı

            6 ay geri ödemesiz dönem

                KGF TEMİNATLI ÇEK ÖDEME DESTEK PAKETİ

                25 Milyon TL ciroya kadar en yüksek 1 Milyon TL

                25 Milyon TL ve üzeri ciroda ise en yüksek 5 Milyon TL finansman desteği

                Hazine destekli KGF kefaleti imkanı (%9,5 faiz oranlı kredilerde geçerli)

                1 yıla varan vade imkanı

                3 ay geri ödemesiz dönemli kullandırıldı.

                DEVLET DESTEKLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

                *Küçük esnafa para ve kira desteği başladı

                *Pandemiden etkilenen kapalı esnafa mücbir sebep ilan edildi.

                *Vergi beyannameleri ve ödemeleri açılana kadar ertelendi.

                *Halkbank'tan kredi kullanan esnafın taksitleri 6 ay ertelendi.

                *Borcu olan esnafa sağlık hizmeti 31 Aralık 2021'e uzatıldı.

                *Yeme içme sektörüne ciro kaybı desteği açıklandı.
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                Haberler Ekonomi Başvuru rekoru kırdı! 25.000 TL düşük faizli ve uzun vadeli ödeme fırsatı! 6 ay geri ödemesiz kredi Halkbank'tan!