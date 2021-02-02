HALKBANK'TAN ESNAFA 50 BİN LİMİTLİ PAKET!

Mücadelede ekonomik olarak etkilenen bütçelere işletmesini kapatan esnafa yönelik olan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında açıklanan Esnaf Destek Paketi Mart ayında açıklanarak ihtiyaç sahibi esnaflar ile buluştu. Halk Bankası aracılığı ile yürütülen esnafa yönelik destek kapsamı gereğince, maddi sıkıntıya düşen toplum sağlığı çerçevesinde sosyal hareketliliği azaltmak adına işletmelerini kapatmak zorunda kalan esnafa sağlanarak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Esnafa Destek Paketi ile 25.000 TL nakdi işletme kredisi ve 25.000 TL ticari kart desteği olmak üzere 50.000 TL limitli paket esnaflar tahsis edilmeye başlandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa devlet destekli sunulan İşletme Kredisi (25 bin) ve Paraf Ticari Kart Desteği (25 bin) olmak üzere 2 yeni ürün olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca koordine edilen Halkbank işbirliği ile faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecektir.

Esnafa destek paketi ile alakalı Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yaptı.

Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı.

Paketin detaylarına değinecek olunursa;

25.000 TL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamuoyuna duyurulan esnafa özel Esnaf Destek Paketinin 25.000 TL nakdi kısmı için uygulanacak olan;

25.000 TL Limitli,

%4,5 Faiz oranı,

6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem,

36 Ay Vade,

Toplamda 30 Ay Vadeli,