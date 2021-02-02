Hükümet pandemi dolayısıyla işleri bozulan ya da kısıtlama kararı ile işyerleri kapanan yüzbinlerce esnafa yönelik destek paketlerini peş peşe açıkladı. Bu paketlerdeki desteklerin tamamı hibe olarak yani karşılıksız olarak sağlanırken vergi ve kredi ertelemeleri ve mücbir sebep ilanı da esnafa nefes aldıracak. İlk olarak devreye küçük esnafa yönelik hibe ve kira desteği alındı.
Böylece basit usulde vergilendirilen küçük esnafa ayda 1000'er lira destek ve büyükşehirlerde 750, diğerlerinde 500 lira olmak üzere kira yardımı başlatıldı. Bununla ilgili ilk başvuruyu tamamlayan esnafa Ocak ayı itibariyle ilk ödemeler yapıldı. İkinci başvuru ise 31 Mart'a kadar uzatıldı. Ardından işyerleri pandemi dolayısıyla tamamen kapanan esnafa yönelik mücbir sebep hali ilan edildi. Böylece bu esnafımız da 6 ay süreyle vergi beyannamesi verme ve ödeme yükümlülüğünden kurtuldu.
Üçüncü fazda ise Halkbank'tan esnaf kredisi alanların ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi. Bunun ardından özellikle yeme içme sektöründe kısıtlamalardan etkilenen esnafa ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek kararı alındı.
HALKBANK'TAN ESNAFA 50 BİN LİMİTLİ PAKET!
Mücadelede ekonomik olarak etkilenen bütçelere işletmesini kapatan esnafa yönelik olan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında açıklanan Esnaf Destek Paketi Mart ayında açıklanarak ihtiyaç sahibi esnaflar ile buluştu. Halk Bankası aracılığı ile yürütülen esnafa yönelik destek kapsamı gereğince, maddi sıkıntıya düşen toplum sağlığı çerçevesinde sosyal hareketliliği azaltmak adına işletmelerini kapatmak zorunda kalan esnafa sağlanarak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Esnafa Destek Paketi ile 25.000 TL nakdi işletme kredisi ve 25.000 TL ticari kart desteği olmak üzere 50.000 TL limitli paket esnaflar tahsis edilmeye başlandı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa devlet destekli sunulan İşletme Kredisi (25 bin) ve Paraf Ticari Kart Desteği (25 bin) olmak üzere 2 yeni ürün olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca koordine edilen Halkbank işbirliği ile faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecektir.
Esnafa destek paketi ile alakalı Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yaptı.
Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı.
Paketin detaylarına değinecek olunursa;
25.000 TL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamuoyuna duyurulan esnafa özel Esnaf Destek Paketinin 25.000 TL nakdi kısmı için uygulanacak olan;
25.000 TL Limitli,
%4,5 Faiz oranı,
6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem,
36 Ay Vade,
Toplamda 30 Ay Vadeli,
25.000 TL TİCARİ KART
25.000 TL paraf ticari kart desteği ile;
25.000 TL Genel Limitli,
%1,76 Faiz Oranı,
3 Ay Ödemesiz Dönem,
Bir Yıla Varan Taksitlendirme İmkanı,
Taksitli ve Vadeli İşlem Olanağı,
Düzenli Nakit Akışı,
Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit.