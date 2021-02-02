SON DAKİKA: Tüm zamanların rekoru! En yüksek ocak ayı ihracatı

"ÜLKEMİZİN MAKROEKONOMİK İSTİKRARINI DESTEKLEYEN BİR GELİŞME"

Bakan Pekcan, gerçekleşen ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarında devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerinde gecikmeler ve lojistik maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performans olarak gördüklerine dikkati çekerek, "İhracattaki artışla ithalattaki gerileme, dış ticaret açığının ocak ayında azalmasına yol açmıştır. Bu da elbette ülkemizin makroekonomik istikrarını destekleyen bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Pekcan, dış ticaretteki bu güçlü performansı koruyup geliştirmek için, özel sektörle birlikte çalışmaları ve gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.