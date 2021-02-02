Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, geçen 10 yılda Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'ne 520 milyon TL yatırım yaptıklarını belirterek, "Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi olarak da Türkiye, Huawei için büyük bir öneme sahip." dedi.

Jing Li, şirketin Türkiye yatırımları ve salgın döneminde gösterdikleri performansla ilgili açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle çalışma ve sosyalleşme anlamında büyük değişiklerin meydana geldiğini belirten Jing Li, "Bu radikal değişimler, bilgi ve iletişim teknolojilerinin de ne denli değerli olduğunu bir kez daha anlamamızı sağladı. Temel faaliyet alanımızla ilgili olarak, salgının ilk günlerinde internet ağ trafiğinin önemli ölçüde artışına ve taleplerin farklılaştığına şahit olduk. İnsanlar evde daha fazla zaman geçirmeye ve evden çalışmaya başladıktan sonra, ortalama ağ trafiği yaklaşık yüzde 30-40 arttı." diye konuştu.