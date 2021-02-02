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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 15:33
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    • 02.02.2021 15:34
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    ? Ocak 2021 ödeme tarihi netleşti! O günden itibaren...

    sorusu hakkındaki araştırmalar yeni ayın ilk günlerinde yoğunluk kazandı. Ödemeler hakkında araştırmalar artarken açıklama yapılıp yapılmadığı ise merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin ve işsizlik maaşının yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, Ocak 2021 ödemesi ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

    Şubat ayının ilk günleriyle birlikte kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplarda olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Binlerce kişi kısa çalışma ödeneği hesaplarda olacağı tarihi merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    5 ŞUBAT'TA YATIRILACAK

    Bakan Selçuk Ocak ayı ödemelerinin 5 Şubat'ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

    En düşük kısa çalışma ödeneği: 2.146 TL

    En yüksek kısa çalışma ödeneği: 5.366 TL

        KISA ÇALIŞMA NEDİR?

        İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

        KISA ÇALIŞMANIN AMACI NEDİR?

        Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmektedir.

        KISA ÇALIŞMADAN NE KADAR SÜREYLE YARARLANILABİLİR?

        Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.

            KISA ÇALIŞMADAN YARARLANABİLMEK İÇİN FAALİYET NE KADAR AZALTILMALIDIR?

            İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ocak 2021 KÇÖ ödeme tarihi netleşti! O günden itibaren...