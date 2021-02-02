Şubat ayının ilk günleriyle birlikte kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplarda olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Binlerce kişi kısa çalışma ödeneği hesaplarda olacağı tarihi merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
5 ŞUBAT'TA YATIRILACAK
Bakan Selçuk Ocak ayı ödemelerinin 5 Şubat'ta belirtilen banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
En düşük kısa çalışma ödeneği: 2.146 TL
En yüksek kısa çalışma ödeneği: 5.366 TL