TÜRKİYE'DE ÜRETMEK İSTİYORLAR

Varank, son dönemde akıllı telefon pazarının global oyuncularının Türkiye'ye ilgisinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de yatırım yapmayı düşünüyorlar. Dün Çinli bir firmamız ilan etti. Türkiye'ye bir üretim tesisi kuracaklar. Bununla ilgili uzunca bir süredir görüşüyorduk. Yatırımı nerede yapacağına dair planlar hazır. Bu yıl (2021) içerisinde yatırımlarını yapıp Türkiye'de akıllı telefon üretmek istiyorlar. Bunun gibi başka firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yine Çin'den, Uzakdoğu'dan başka firmalar da var. Bunların yanında yerli üreticilerin de bu alanda ilgisi arttı. Yerli firmalarımız da bize başvurup, teşvik belgesini alıp üretim yapmak istiyorlar."

Bakan Varank, bu alanda Türkiye'de gelecek döneme ilişkin önemli bir kapasite oluşacağının altını çizdi. Varank, Türkiye'de üretim yapacak firmalara, "Evet gelin üretimi burada yapın ancak mutlaka aklınızın bir köşesinde ihracat olsun, yerli tedarikçileri oyunun içerisine katmak, yerli katma değeri artırmak olsun. Evet Türkiye'de üretin, ihracat yapın ama aynı zamanda bu kabiliyetler Türk tedarikçilere geçsin. Beraber kazanalım" dediklerini anlattı.