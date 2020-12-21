2021'DE 84 MİLYON ABONEYE ULAŞILMASI BEKLENİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun verilerine göre 2020'de Türkiye'de mobil telefon sayısı 82,9 milyon olarak kaydedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre 2021'de mobil telefon abonesi sayısının 84 milyona çıkması öngörülüyor. Aynı programa göre genişbant abone sayısının da 2020 sonunda 78 milyon 200 bin olması, gelecek yıl 80 milyona yükselmesi bekleniyor. Öte yandan, bu yıl sonu için 19,4 milyar dolar olarak tahmin edilen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü pazar büyüklüğünün 2021 sonunda 20,5 milyar dolar olacağı tahmin edildi. Programa göre 20,5 milyar dolarlık büyüklüğün 12 milyar dolarının telekomünikasyon pazarında gerçekleşmesi öngörüldü.