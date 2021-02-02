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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 13:20
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    • 02.02.2021 13:20
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    Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti | İşte 2 Şubat son durum

    Son dakika haberi... Haftanın ikinci işlem gününde ilk yarıda yükselişe geçti. endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 değer kazanarak 1.514,46 puana yükseldi. Analistler, 'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler, 'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmeler ve yurt içinde beklentilerden iyi gelen veriler sonucu düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti. Toplam işlem hacmi ise 12,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    Borsa İstanbul'da üst üste yükseliş rallisi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 değer kazanarak 1.514,46 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,01 puan artışla 1.514,46 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 2,75 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile madencilik oldu.

    Analistler, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler, Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmeler ve yurt içinde beklentilerden iyi gelen veriler sonucu düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.
        Haberler Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti | İşte 2 Şubat BIST 100 son durum