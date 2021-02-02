Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 1,46 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile metal eşya, makine, tek gerileyen ise yüzde 0,45 ile turizm oldu.

Dün Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki değerlenme süreci devam ederken, BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 artışla 1.492,45 puana çıktı. Dolar/TL ise dün 7,1562 ile yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 7,1900 seviyesinde işlem görüyor.