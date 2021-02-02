Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." ifadelerini kullandı.
Elvan "Yapılandırma kapsamında 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı, şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi." dedi.
İLK 2 TAKSİTİ SAKIN ATLAMAYIN: VERGİ, PRİM, CEZA GİBİ BORÇLARA YAPILANDIRMADA KRİTİK VİRAJ
Vatandaşın kamuya olan borçlarını kolayca kapatabilmesi için sağlanan yapılandırma imkanında başvuru süresi dün sona erdi.