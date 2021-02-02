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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 13:32
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    • 02.02.2021 13:36
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    Son dakika: İşte sına başvuran sayısı! Bakan Elvan açıkladı! Vergi yapılandırmasında ilk 2 taksit detayı!

    Son dakika haberleri... ve Maliye Bakanı Elvan "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." ifadelerini kullandı. Elvan "Yapılandırma kapsamında 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı, şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi." dedi. Yapılandırmanın bozulmaması için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart.

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu." ifadelerini kullandı.

    Elvan "Yapılandırma kapsamında 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı, şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi." dedi.

    İLK 2 TAKSİTİ SAKIN ATLAMAYIN: VERGİ, PRİM, CEZA GİBİ BORÇLARA YAPILANDIRMADA KRİTİK VİRAJ
    Vatandaşın kamuya olan borçlarını kolayca kapatabilmesi için sağlanan yapılandırma imkanında başvuru süresi dün sona erdi.

        Yapılandırmaya başvuran vatandaşlar borcunu daha az ödemeyle kapatma imkanına kavuştu.

        Sıra ödemelere geldi.

        İlk taksitler için son ödeme tarihi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve belediyelere yapılacak ödemelerde 1 Mart, SGK'ya yapılacak ödemelerde ise 31 Mart. Taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacak.

        Yapılandırmanın bozulmaması için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart.

            Eğer bir takvim yılında 2 taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek.

            Borçlunun ödemediği 2 taksit, gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilecek.
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            Haberler Ekonomi Son dakika: İşte vergi yapılandırmasına başvuran sayısı! Bakan Elvan açıkladı! Vergi yapılandırmasında ilk 2 taksit detayı!