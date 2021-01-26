SON DAKİKA: 2.5 milyon vatandaşa nefes aldıracak adım: Borçlar ertelendi, kredi taksitleri ötelendi

İŞTE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Düzenleme kapsamında kapatılan işletmelerin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Bu işyerleri 1 Aralık 2020'den itibaren, faaliyete tekrar başlayana kadar, KDV, muhtasar, e-defter beyannamelerini vermeyecek, tahakkuk eden vergileri de ödemeyecek. Böylece 122 bin işletme nefes aldı. Bu işletmeler mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

KİMLERİ KAPSIYOR?

GİB, konuya ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruda, sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösterenlerin mücbir sebep halinde olduğu belirtildi.