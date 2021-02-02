Bankaların yeni ayın gelmesiyle birlikte uygun kredi kampanyalarını düzenledi. Ziraat Bankası uygun faizli kredi başvuru şartları nakit para ihtiyacı olanlar tarafından merakla ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayanlar kredi kampanyaları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle son süreçte bankaların faiz oranlarının yükseldiği görülüyor ve vatandaşlar son duyuruları yakından inceliyor. Ziraat Bankası ise kredi çekmek isteyenler için önemli bir teklifi duyurdu. Kredi, kullanacak kişinin dilediği ödeme seçeneğine göre esnek bir yapıya sahip olması dikkat çekti. İşte başvuru şartlarına dair bilgiler...

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,64 olarak belirlendi. Oldukça kolay ve hızlı başvuru yapılabilen Ziraat Bankası ihtiyaç kredisinde birçok fırsat bulunuyor.