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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 11:51
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    • 02.02.2021 11:57
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    'ndan cepleri rahatlatacak cazip avantajı! 36 aya varan vade fırsatı sunuldu! Kefil şartı yok

    'ndan cepleri rahatlatacak cazip avantajı! 36 aya varan vade fırsatı sunuldu! Kredi kampanyasına dair detaylar ve başvuru şartları merak konusu olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası kredi başvurusu için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bütün bankaların kredi onayı için bazı şartlar yer alıyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi. Kefilsiz kredi kampanyasını başlatan Ziraat Bankası, başvuruları kabul ediyor. Bu bağlamda nakit ihtiyacını sağlamak adına kredi çekecekler ise başvuru şartlarını ve geri ödeme planını öğrenmek için araştırma yapıyor.

    takvim.com.tr
    Cepleri rahatlatacak cazip kredi avantajı!

    Bankaların yeni ayın gelmesiyle birlikte uygun kredi kampanyalarını düzenledi. Ziraat Bankası uygun faizli kredi başvuru şartları nakit para ihtiyacı olanlar tarafından merakla ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayanlar kredi kampanyaları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle son süreçte bankaların faiz oranlarının yükseldiği görülüyor ve vatandaşlar son duyuruları yakından inceliyor. Ziraat Bankası ise kredi çekmek isteyenler için önemli bir teklifi duyurdu. Kredi, kullanacak kişinin dilediği ödeme seçeneğine göre esnek bir yapıya sahip olması dikkat çekti. İşte başvuru şartlarına dair bilgiler...

    KREDİ ÖZELLİKLERİ

    Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,64 olarak belirlendi. Oldukça kolay ve hızlı başvuru yapılabilen Ziraat Bankası ihtiyaç kredisinde birçok fırsat bulunuyor.

    * Esnek ödeme ile ister azalan taksitli ya da artan taksitli ödeme yapabilirsiniz
    * 36 aya kadar vade imkânı bulunuyor

    * Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır
    * Bireysel kredi kullanan müşterilere hayat sigortası ürünü sunuluyor

        BAŞVURU BELGELERİ

        Kredi kampanyasına internet bankacılığı ve mobil şubenin yanı sıra şubelerden de başvuru yapılabiliyor. İşte gereken evraklar;

        * Başvuru Formu,
        * Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
        * Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,
        * Şubece istenebilecek diğer belgeler

        ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

        Takvim.com.tr olarak 50 bin TL ve 100 bin TL kredi çekildiğinde ödenecek tabloyu sizler için hazırladık. İşte örnek ödeme tablosu;

        50.000 TL KREDİ HESAPLAMA

        Vade: 36 ay
        Faiz oranı: %1,64
        Taksit tutarı 1.951,58 TL

            Kredinin yıllık maliyet oranı: %26,8352
            Toplam geri ödenecek tutar: 70,256,88 TL

            100.000 TL KREDİ HESAPLAMA

            Vade: 36 ay
            Faiz oranı: %1,64
            Taksit tutarı 3.903,15 TL

            Kredinin yıllık maliyet oranı: % 26,835
            Toplam geri ödenecek tutar: 111.353,4 TL

                Ziraat Bankası yeni yılda uygulanacak faiz oranlarını müşterileriyle paylaştı. Buna göre aylık nakdi faiz oranı yüzde 1,46'dan 1,89'a, gecikme faizi ise yüzde 1,76'dan 2,19'a yükseldi. Ziraat Bankası'nın müşterilerine gönderdiği mesajında, "Değerli müşterilerimiz 24.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,89, gecikme faiz oranı %2,19 olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.
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