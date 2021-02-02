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    • 02.02.2021 14:42
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    • 02.02.2021 14:42
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    2 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile "" fonları oldu. Peki, 2 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte nin ayrıntıları...

    AA
    2 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar!

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025875 0,13
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049973 0,11
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037548 0,11
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079439 0,11
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082284 0,11
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018242 0,40
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021820 0,05
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055530 2,02
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,059947 1,63
    AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,043571 1,54
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,105891 1,37
    MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035622 1,37
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087764 0,96
    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,031884 0,81
    Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027137 0,72
    NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,047407 0,72
    AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,089128 0,69
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027420 0,51
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039445 0,50
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013442 0,47
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046582 0,46
    AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020203 0,39
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028670 0,06
    Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,076161 0,06
    Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071071 0,05
    HEM Para Piyasası EYF 0,024997 0,05
    VEM Para Piyasası EYF 0,068522 0,05

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094259 -1,39
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,053628 -1,28
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091057 -1,24
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,051154 -1,24
    Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,070720 -1,15
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,025679 -0,54
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,050458 -0,36
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032082 -1,80
    Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,128776 -0,92
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,071732 -0,91
    Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,100955 -0,85
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013853 -0,84
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027476 -1,45
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014024 -0,08
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026937 -0,07
    Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020259 -0,05
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,046348 -1,16
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045255 -1,16
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,028053 -1,15
    VEM Altın Katılım EYF 0,048119 -1,15
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,046599 -1,15

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    Haberler Ekonomi 2 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?