2 Şubat BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025875 0,13 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049973 0,11 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037548 0,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079439 0,11 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082284 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018242 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021820 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055530 2,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,059947 1,63 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,043571 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,105891 1,37 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035622 1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087764 0,96 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,031884 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027137 0,72 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,047407 0,72 AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,089128 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027420 0,51 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039445 0,50 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013442 0,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,046582 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020203 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,028670 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,076161 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071071 0,05 HEM Para Piyasası EYF 0,024997 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,068522 0,05

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: