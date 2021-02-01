GELİR TESTİ 1/3 NE DEMEK ?

Go asgari ücretin 1/3'ne kadar ne demek sorusunun cevabını yukarıda verdik. Sosyal yardımlardan, engelli maaşından, kömür yardımından kısacası Kaymakamlık tarafından sağlanan tüm yardımlardan yararlanabilmenin temel koşulu gelir testi sonucunun net asgari ücretin 1/3'ünün altında belirlenmesi. Gelir tespit sonucu go için güncel tutar yukarıda belirtilmiştir. Sonuç bu tutarın altında olursa yeşil kart ve diğer sosyal yardımlardan yararlanabilirsiniz.

GELİR TESTİ SONUCU G0 NE KADAR ÖDEYECEĞİM ?

Başvuru sonucu g0 gelir testi belirlenenler sigortadan prim ödemeden yararlanırlar. Ancak g0 gelir seviyesi belirlenenlerin o tarihe kadar olan varsa borçları durur ve bu borçlar silinmeyebilir. Gelir testi sonucu asgari ücretin 1/3 belirlenen tarihten önceki borçlar ancak şu şekilde silinebilir;

Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak GSS kapsamına alındıysanız ve size hiç borç bildirilmediyse,

Gelir testi sonucu da yeşil kart g0 olarak belirlenirse bu durumda ilk tescil tarihinden itibaren başlatılır ve o tarihten önceki tescil de 60/1(c-1) gelir testine tabi olanlar olarak güncellenerek borçlar silinir.

Bu süreçten sonra genel sağlık sigortası ödemeden sağlıktan ücretsiz olarak yararlanırsınız.