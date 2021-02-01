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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 16:39
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    • 01.02.2021 16:39
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    Milyonlara ücretsiz sağlık hizmeti! 2021 başvurusunda G0 ne anlama gelir?

    2021 sorusu sık sık gündeme geliyor. Özellikle , engelli ve yaşlılık maaşına başvuru yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. kapsamında iki çeşit uygulama bulunuyor. Birincisinde başvurunuz yoksa ve ya başvurmak istemiyorsanız kapsamında tescilinizi açar ve bu kapsamda brüt asgari ücretin %3’ü oranında aylık prim ödeyerek sağlıktan yararlanırsınız. Gelir testi başvuru sonucu g0 (asgari ücretin 1/3’ne kadar) çıkarsa eski adı ile lı olarak sağlıktan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2021 asgari ücretin 1/3'i nedir? G0 ne anlama gelir?

    Asgari Ücretin 1/3'ne kadar sorusu özellikle SGK yeşil kart sigortası ve ya engelli, yaşılık maaşına başvuru yapacaklar tarafından sıklıkla sorulmakta. Genel Sağlık Sigortası kısa ismi ile GSS sigortası 01 Ocak 2012 tarihinden sonra uygulanmaya başlanmış ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar zorunlu olarak bu kapsama alınmıştır. Bu sigorta kolu kapsamında iki çeşit uygulama var. Birincisinde gelir testi başvurunuz yoksa ve ya başvurmak istemiyorsanız SGK 60g kapsamında GSS tescilinizi açar ve bu kapsamda brüt asgari ücretin %3'ü oranında aylık prim ödeyerek sağlıktan yararlanırsınız.

    Eğer ben aylık prim ödemek istemiyorum, prim ödemeden ücretsiz sağlıktan yararlanmak istiyorum diyorsanız bu durumda da bağlı olduğunuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusu yapmanız gerekiyor. Gelir testi başvuru sonucu g0 (asgari ücretin 1/3'ne kadar) çıkarsa eski adı ile yeşil kartlı olarak sağlıktan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Peki c-1 gelir testi nedir, gelir testi sonucu g0 (asgari ücretin 1/3'ne kadar) ne anlama gelir ? İşte cevabı...

    GELİR TESTİ KAÇ GÜNDE SONUÇLANIR ?

    Başvuru sonucunun kaç günde sonuçlanacağı başvuru yapılan vakfın iş yoğunluğuna göre değişmekte. Ortalama olarak 1 hafta ile 10 gün içerisinde sonuçlanmakta. Sonuçlandıktan sonra bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi'nden gelir testi sonucu sorgulaması yapabilirsiniz. Dilerseniz e devlet sisteminde de gelir testi sonucu sorgulama bağlantısı aracılığı ile sorgulama yapabilirsiniz.

        GELİR TESTİ YAPTIRDIKTAN SONRA NE YAPILACAK ?

        Gelir testi başvurunuz sonuçlandıktan sonra genelde bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi sonuca istinaden genel sağlık sigortası tescil bilgilerini düzenler. Ancak çoğu durumda yapılmayabilmekte. E-devletten kontrolü sağladıktan sonra eğer tescil işlemleriniz yapılmadıysa vakit kaybetmeden gerekli tescil için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bizzat başvuru yapın.

        GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEREDE YAPTIRILIR?

        GSS'den yararlanma konusunda iki ayrı yol bulunduğu konusuna yukarıda değinmiştik. Ben yeşil kart istemiyorum hem özel hastanelerden de yararlanmak istiyorum diyorsanız bu da mümkün. İkamet adresinizin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi'ne giderek 60g gss kapsamında tescil açtırabilirsiniz. GSS başvurusunda izlenecek yok, genel sağlık sigortası başvurusu için istenen belgeler ve tüm detaylar için genel sağlık sigortası başvurusu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

        G0 NEDİR ?

        G0 Sosyal Güvenlik mevzuatı açısından gelir testi sonucu hane halkı net asgari ücretin 1/3'ünün altında belirlenenler için geçerli olan gelir seviyesidir.

        G0 (ASGARİ ÜCRETİN 1/3'NE KADAR) ANLAMI NEDİR ?

        Yukarıda da belirttiğimiz üzere sağlık güvencenizin yeşil kart yani 60/c-1 olması ve sağlıktan ücretsiz yararlanabilmeniz için gelir testi sonucunun gelir testi g0 (asgari ücretin 1/3'ne kadar) şeklinde belirlenmesi gerekiyor.

        G0 (ASGARİ ÜCRETİN 1/3'NE KADAR) 2021

        Ücretsiz olarak prim ödemeden sağlık hizmeti alabilmeniz için gelir testi sonucunun kişi başına net asgari ücretin 1/3'ünün altında olması gerekiyor. Bu da şu demek. Şu anda yani 2021 yılında net asgari ücret asgari geçim indirimi hariç olarak 2.557,59 TL. Bu durumda asgari ücret 1/3 tutarı 852,53 TL olacaktır.

        İşt başvuru sonucu hane halkı geliri kişi başı 852,53 TL altında olursa ( 2021 yılı için) yeşil kartlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanırsınız. SGK yeşil kart sigortası başvurusu yapmak ve gelir testi g0 olanlar olarak sağlıktan prim ödemeden yararlanmak için hemen sgk yeşil kart nasıl alınır sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

            GELİR TESTİ 1/3 NE DEMEK ?

            Go asgari ücretin 1/3'ne kadar ne demek sorusunun cevabını yukarıda verdik. Sosyal yardımlardan, engelli maaşından, kömür yardımından kısacası Kaymakamlık tarafından sağlanan tüm yardımlardan yararlanabilmenin temel koşulu gelir testi sonucunun net asgari ücretin 1/3'ünün altında belirlenmesi. Gelir tespit sonucu go için güncel tutar yukarıda belirtilmiştir. Sonuç bu tutarın altında olursa yeşil kart ve diğer sosyal yardımlardan yararlanabilirsiniz.

            GELİR TESTİ SONUCU G0 NE KADAR ÖDEYECEĞİM ?

            Başvuru sonucu g0 gelir testi belirlenenler sigortadan prim ödemeden yararlanırlar. Ancak g0 gelir seviyesi belirlenenlerin o tarihe kadar olan varsa borçları durur ve bu borçlar silinmeyebilir. Gelir testi sonucu asgari ücretin 1/3 belirlenen tarihten önceki borçlar ancak şu şekilde silinebilir;

            Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak GSS kapsamına alındıysanız ve size hiç borç bildirilmediyse,

            Gelir testi sonucu da yeşil kart g0 olarak belirlenirse bu durumda ilk tescil tarihinden itibaren başlatılır ve o tarihten önceki tescil de 60/1(c-1) gelir testine tabi olanlar olarak güncellenerek borçlar silinir.

            Bu süreçten sonra genel sağlık sigortası ödemeden sağlıktan ücretsiz olarak yararlanırsınız.

            ASGARİ ÜCRETLİ SOSYAL YARDIM ALABİLİR Mİ ?

            Yeşil kart başvurusu yapan ve aynı zamanda hane halkı kişi başı geliri net asgari ücretin 1/3'ü altında belirlenenler kömür yardımı, pandemi yardımı, çocuk okul yardımı gibi çeşitli yardımlardan yararlanabilirler. Yararlanabileceğiniz yardımlara ilişkin bilgileri bağlı olduğunuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından öğrenebilirsiniz.

            GELİR TESTİ SONUCU KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR ?

            Genel sağlık sigortası kapsamından yararlanmak ya da yeşil kart almak için gelir testi başvurusu yapılması gerekiyor. Peki gelir testi sonucu ne zaman belli olur ? Başvurunun sonuçlanması başvurulan yere göre farklılık göstermektedir. Ortalama sonuçlanma süresi 7-10 gün arasında değişmektedir.

            YEŞİL KART HANGİ DURUMLARDA İPTAL OLUR ?

            Yeşil kart sigortası aşağıda belirtilen durumlarda iptal edilir;

            Gelir testi güncelleme başvurusu sonucu hane halkı kişi başı geliri net asgari ücretin üçte biri üzerinde belirlenirse,

            Kişi sigortalı bir işte çalışmaya başlarsa,

            Bağkurlu ya da başka herhangi bir isteğe bağlı sigorta kolu kapsamında sigortalı olursa,

            Emekli olursa,

            Vefat ederse,

            Yurt dışına kalıcı olarak giderse iptal olur.
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            Haberler Ekonomi Milyonlara ücretsiz sağlık hizmeti! 2021 GSS başvurusunda asgari ücretin 1/3'i nedir? G0 ne anlama gelir?