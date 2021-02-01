Asgari Ücretin 1/3'ne kadar sorusu özellikle SGK yeşil kart sigortası ve ya engelli, yaşılık maaşına başvuru yapacaklar tarafından sıklıkla sorulmakta. Genel Sağlık Sigortası kısa ismi ile GSS sigortası 01 Ocak 2012 tarihinden sonra uygulanmaya başlanmış ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar zorunlu olarak bu kapsama alınmıştır. Bu sigorta kolu kapsamında iki çeşit uygulama var. Birincisinde gelir testi başvurunuz yoksa ve ya başvurmak istemiyorsanız SGK 60g kapsamında GSS tescilinizi açar ve bu kapsamda brüt asgari ücretin %3'ü oranında aylık prim ödeyerek sağlıktan yararlanırsınız.
Eğer ben aylık prim ödemek istemiyorum, prim ödemeden ücretsiz sağlıktan yararlanmak istiyorum diyorsanız bu durumda da bağlı olduğunuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusu yapmanız gerekiyor. Gelir testi başvuru sonucu g0 (asgari ücretin 1/3'ne kadar) çıkarsa eski adı ile yeşil kartlı olarak sağlıktan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Peki c-1 gelir testi nedir, gelir testi sonucu g0 (asgari ücretin 1/3'ne kadar) ne anlama gelir ? İşte cevabı...
GELİR TESTİ KAÇ GÜNDE SONUÇLANIR ?
Başvuru sonucunun kaç günde sonuçlanacağı başvuru yapılan vakfın iş yoğunluğuna göre değişmekte. Ortalama olarak 1 hafta ile 10 gün içerisinde sonuçlanmakta. Sonuçlandıktan sonra bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi'nden gelir testi sonucu sorgulaması yapabilirsiniz. Dilerseniz e devlet sisteminde de gelir testi sonucu sorgulama bağlantısı aracılığı ile sorgulama yapabilirsiniz.