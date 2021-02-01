Dolar ve euro alış satış fiyatları, Şubat ayının ilk gününde yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "enflasyonla mücadele" vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 7,3179'dan tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 1 Şubat canlı döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?