SGK prim ve vergi borcu yapılandırma işlemi başvurunun bitmesine saatler kala halen başvurusunu yapmamış olanlar tarafından sorgulanıyor. Borçlarını yapılandırmak isteyen binlerce kişi başvuru işlemi hakkında tüm bilgileri detaylıca öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, SGK prim ve vergi borcu nasıl yapılandırılır? İşte merak edilen cevaplar...
2021 BORÇ YAPILANDIRMA BUGÜN SON
Şu ana kadar 1 milyon 428 bin kişi vergi borcu yapılandırması için başvuru yaptı. 2020'nin ağustos ayı da dahil öncesine ait tüm sosyal güvenlik borçların yapılandırabileceği düzenlemede son başvuru tarihi 01 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
Yapılandırma kapsamında borcunuzu ister peşin, ister taksit yaptırarak ödeyebilirsiniz. Peşin ödeme yapıldığı takdirde borcun gecikme cezası ve gecikme zammı Yurt İçi Üretim Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ı silinecek.
VERGİ BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?
e-Devlet sayfası üzerinden vergi borcu sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
e-Devlet üzerinden "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz.
Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.