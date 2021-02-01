SGK prim ve vergi borcu yapılandırma işlemi başvurunun bitmesine saatler kala halen başvurusunu yapmamış olanlar tarafından sorgulanıyor. Borçlarını yapılandırmak isteyen binlerce kişi başvuru işlemi hakkında tüm bilgileri detaylıca öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, SGK prim ve vergi borcu nasıl yapılandırılır? İşte merak edilen cevaplar...

2021 BORÇ YAPILANDIRMA BUGÜN SON

Şu ana kadar 1 milyon 428 bin kişi vergi borcu yapılandırması için başvuru yaptı. 2020'nin ağustos ayı da dahil öncesine ait tüm sosyal güvenlik borçların yapılandırabileceği düzenlemede son başvuru tarihi 01 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

Yapılandırma kapsamında borcunuzu ister peşin, ister taksit yaptırarak ödeyebilirsiniz. Peşin ödeme yapıldığı takdirde borcun gecikme cezası ve gecikme zammı Yurt İçi Üretim Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ı silinecek.