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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 17:25
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    • 01.02.2021 17:25
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    Son saatler yaklaşıyor! prim ve vergi borcu nasıl yapılandırılır? Geri sayım başladı yüzde 90'a kadar...

    prim ve işlemine dair bilgiler son dönemde vatandaşların sık sık sık araştırdığı konular arasında yer ediniyordu. Artık başvuru için son güne gelindi. SGK prim borcu ve vergi yapılandırma işlemini tamamlanmamış olanlar ise saatler kala işlemler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, SGK prim ve vergi borcu nasıl yapılandırılır? İşte başvuru işlemlerine dair merak edilen bilgiler...

    SGK prim ve vergi borcu nasıl yapılandırılır?

    SGK prim ve vergi borcu yapılandırma işlemi başvurunun bitmesine saatler kala halen başvurusunu yapmamış olanlar tarafından sorgulanıyor. Borçlarını yapılandırmak isteyen binlerce kişi başvuru işlemi hakkında tüm bilgileri detaylıca öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, SGK prim ve vergi borcu nasıl yapılandırılır? İşte merak edilen cevaplar...

    2021 BORÇ YAPILANDIRMA BUGÜN SON

    Şu ana kadar 1 milyon 428 bin kişi vergi borcu yapılandırması için başvuru yaptı. 2020'nin ağustos ayı da dahil öncesine ait tüm sosyal güvenlik borçların yapılandırabileceği düzenlemede son başvuru tarihi 01 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

    Yapılandırma kapsamında borcunuzu ister peşin, ister taksit yaptırarak ödeyebilirsiniz. Peşin ödeme yapıldığı takdirde borcun gecikme cezası ve gecikme zammı Yurt İçi Üretim Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ı silinecek.

    VERGİ BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    e-Devlet sayfası üzerinden vergi borcu sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

    E-DEVLET VERGİ BORCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

    VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    e-Devlet üzerinden "İnteraktif Vergi Dairesi" uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında "7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri" bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz.

    Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.

    BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

        7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanacak alacaklar şunlardır:

        · Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer'i alacaklar,

        · İdari para cezaları,

        · Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

        · Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

        · İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer'i amme alacakları,

        · Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacaklar,

        · Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB'a, barolara, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı birliklerine ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar,

        · Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'nın 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer'i amme alacakları,

        · KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar,

        · Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı alacaklar,

        · Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,

            · Türk Standardları Enstitüsü'nün alacakları,

            · İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50'sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,

            · Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları.

            6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

            17.11.2020 tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırılabilecektir. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayın tarihi kabul edilecektir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde de vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.
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            Haberler Ekonomi Son saatler yaklaşıyor! SGK prim ve vergi borcu nasıl yapılandırılır? Geri sayım başladı yüzde 90'a kadar...