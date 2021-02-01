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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 08:37
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    • 02.02.2021 08:37
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    Hükümet duyurdu, tüm vatandaşlara dört ayrı destek verilecek… Başvuru yapan tüm kişilere 1000 TL ödeme!

    Başvuru yapan tüm kişilere 1000 TL ödeme! Hükümet duyurdu, tüm vatandaşlara 4 ayrı destek verilecek… Küresel bir şekilde meydana gelen ekonomik zorlukların ardından devletten destekler gelmeye devam ediyor. 1000 TL pandemi yardımlarından gıda, odun, kömür ve elektrik desteklerine varana kadar birçok seçenek sunuluyor. Yaşanan korona virüs salgını ile mücadele sırasında maddi anlamda zorluk çeken ve ekonomik güçleri yetersiz olan vatandaşlar için pandemi destek ödemeleri kapsamında 1000 TL yardımlar verildi. İlk üç faz ödemelerinin yapılmasının ardından 4. Faz ödeme başvuruları başladı. Başvuru süreçleri üzerinden kimlik numaralarının son hanelerine göre veriliyor.

    takvim.com.tr
    Hükümet duyurdu, tüm vatandaşlara 4 ayrı destek verilecek…

    Küresel bir şekilde alana gelen ekonomik zorlukların sonrasında devletten yardımlar gelmeye devam ediyor. 1000 TL pandemi yardımlarından gıda, odun, kömür ve elektrik destelerine varana kadar bir hayli seçenek sunuluyor. Verilen bu yardımlar sırasında bir yandan engelli, yaşlı ya da dul olmak gibi durumlara sahip vatandaşlar için tadilat alanlarında barınma hakları için takviyeleri de verilmeye devam ediyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından vatandaşlar için verilen yardımlardan en önemlisi gıda yardımı oluyor. Hükümet kanadından gelen yardımlar hakkında merak edilen detaylar…

    1000 TL PANDEMİ YARDIMI

    Yaşanan korona virüs salgını ile mücadele sırasında maddi anlamda zorluk çeken ve ekonomik güçleri yetersiz olan vatandaşlar için pandemi destek ödemeleri kapsamında 1000 TL yardımlar verildi. İlk üç faz ödemelerinin yapılmasının ardından 4. Faz ödeme başvuruları başladı. Başvuru süreçleri e devlet üzerinden TC kimlik numaralarının son hanelerine göre veriliyor.

    1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEL BAŞVURU TAKİBİ NASIL YAPILIR?

    Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

        AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

        Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.

        106 TL ELEKTRİK YARDIMI

        Sosyal yardımlaşma ve genel müdürlüğü tarafından bir yandan da maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlar için elektrik yardımları sunulmaya devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaç durumlarına göre bu yardımlar hane içerisinde yaşamına devam eden kişi sayısına paralel bir şekilde 106 TL ye kadar yapılacaktır.

        VAKIF YARDIMLARI

        Devlet tarafından maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlar için verilen yardımlardan faydalanmak için ilk olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuruların yapılması gerekir. İsteyenler online bir şekilde de başvurularını tamamlayabilir. Hangi alanda yardım talep edildiğinin bildirilme sıralarında gerekli bilgilerin eksiksiz verilmesi ile başvurular yapılacaktır.

            GIDA YARDIM KOLİSİ

            "Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır. Yurt geneline 81 il merkezinde her ay 20.315 aile adrese teslim şeklinde bu yardımdan yararlanmaktadır. Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 defa paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir."

            BAŞVURU FORMU

            Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu

            KİMLERE GIDA YARDIMI YAPILACAK?

            VGM resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan açıklamada başvuru şartlarının şu şekilde olduğuna yer verildi:

            1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar.

            2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

            Yukarıdaki şartları taşıyanlar , başvuru formu ile birlikte VGM Bölge Müdürlüklerine müracaat edecek. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecek.
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            Haberler Ekonomi Hükümet duyurdu, tüm vatandaşlara dört ayrı destek verilecek… Başvuru yapan tüm kişilere 1000 TL ödeme!