Hükümet duyurdu, tüm vatandaşlara dört ayrı destek verilecek… Başvuru yapan tüm kişilere 1000 TL ödeme!

Küresel bir şekilde alana gelen ekonomik zorlukların sonrasında devletten yardımlar gelmeye devam ediyor. 1000 TL pandemi yardımlarından gıda, odun, kömür ve elektrik destelerine varana kadar bir hayli seçenek sunuluyor. Verilen bu yardımlar sırasında bir yandan engelli, yaşlı ya da dul olmak gibi durumlara sahip vatandaşlar için tadilat alanlarında barınma hakları için takviyeleri de verilmeye devam ediyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından vatandaşlar için verilen yardımlardan en önemlisi gıda yardımı oluyor. Hükümet kanadından gelen yardımlar hakkında merak edilen detaylar…
1000 TL PANDEMİ YARDIMI
Yaşanan korona virüs salgını ile mücadele sırasında maddi anlamda zorluk çeken ve ekonomik güçleri yetersiz olan vatandaşlar için pandemi destek ödemeleri kapsamında 1000 TL yardımlar verildi. İlk üç faz ödemelerinin yapılmasının ardından 4. Faz ödeme başvuruları başladı. Başvuru süreçleri e devlet üzerinden TC kimlik numaralarının son hanelerine göre veriliyor.
1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEL BAŞVURU TAKİBİ NASIL YAPILIR?
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.