4. faz başladı mı? 1000 TL anında alın! Pandemi sürecinde yüz binlerce vatandaşa 1000 TL nakdi yardımı yapılacak. Şimdiye kadar milyonlarca kişi başvuru yaparken 1 milyona yakın kişiye korona nakdi yardımı yapıldı. e Devlet kapısı üzerinden yayımlanan açıklamada hafta içi sadece TC kimlik numarasının son rakamına göre başvuru ekranının açıldığına yer verilirken, hafta sonu herkes için başvuru ekranının açıldığına yer verildi. 3. faz destek ödemelerinin ardından 4. faz destek ödemelerinin olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak şimdi gündemde bu yok. Korona salgınının kontrol altına alınması sonrası işyerlerinin açılması ve hayatın normalleşmeye başlaması bekleniyor.
4. FAZ SOSYAL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?
Bugüne kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı toplam 3 faz haline 1000 TL pandemi yardımı dağıtmıştı.
Salgının ülkemizde de pandemi olarak kabul edildi ve zorunlu kısıtlma kararlarının uygulamaya alındığı Mart ayında birinci faz ödemeleri başlamış ve başvuru yapılmaksızın devletin hali hazırda muhtaçlık aylığı ödemesi yapmış olduğu ihtiyaç sahibi ailelere PTT çalışanları tarafından biner liralık pandemi yardımları evlerinde, adres üzerinden elden teslim edilmişti.
İkinci faz pandemi yardımı için ise yine devletin muhtaçlık kriterleri baz alınmış, korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan gündelik işçiler de dahil edilerek birinci faz kapsamında yardım alamayan ailelere yardım parası ulaştırılmaya çalışılmıştı.
3.faz pandemi yardımında ise e devlet üzerinden dönemsel muhtaçlık kriteri baz alınarak yardım başvurusu toplanmaya başlanırken süreç halen devam ediyor.