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    • Ekonomi
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    • 01.02.2021 12:07
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    lere yeni zam modeli gündemde! En düşük emekli maaşı 1800 olacak! Şubat 2021 emekliye ...

    ? ve Bağkur'lu için konusu sürekli gündemde yerini almaya devam ediyor. Bu bağlamda tarafından çeşitli öneriler yapılıyor. Milyonlarca emekli 2021 yılının ilk ayında yeni maaşlarına kavuştu. Emekli maaşı için yapılan zamlara ilişkin 'nden (TÜED) bir çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği’nin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam uygulanması durumunda emeklilerin daha yüksek tutarlarda maaş alabilecekleri ifade edilmiştir. Söz konusu uygulamayla en düşük emekli aylığının 1800 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. İşte hakkında tüm  ve gelişmeleri!

    takvim.com.tr
    2021 emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek?

    Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? SSK-SGK ve Bağkur'lu emekli için seyyanen zam konusu sürekli gündemde yerini almaya devam ediyor. Bu bağlamda TÜED tarafından çeşitli öneriler yapılıyor. Emeklilerin aylık maaşını yükseltme isteği çerçevesinde bütün çalışanlar için seyyanen zam yapılması konusu gündeme alındı. Yüzdelik zamlarda maaşlara bağlı olarak farklı zam alınmasından vazgeçilip bütün emeklilere eşit düzeylerde zamlar yapılacak. Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşları aylık 1800 TL olacak. İşte emekli maaşları hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeleri!

    TÜRKİYE EMEKLİLİLER DERNEĞİ'NDEN SEYYANEN ZAM ÖNERİSİ

    Emekli maaşlarına iki türlü zam yapılır. Bu zamlardan ilki yüzdelik zamlardır. Yüzdelik zam olarak ifade edilen zamlara göre herkesin maaşına göre zam yapılmaktadır. Emekli aylıklarının artırılabilmesi için öneriler sunan Türkiye Emekliler Derneği'nin sunduğu yeni teklife göre emeklilikte seyyanen zam sistemi uygulanması talep ediliyor. Öte yandan talepler çerçevesinde yüzde 35'lerde olan alt sınırın aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesi isteniyor.



    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1800 TL'YE YÜKSELEBİLİR

    Türkiye Emekliler Deneği'nin yaptığı açıklamalarda emekli aylıklarının 6 aylık enflasyon oranlarına bağlı olarak tespit edilen yüzdelik zamlar yerine seyyanen zam uygulanması durumunda emeklilerin daha yüksek tutarlarda maaş alabilecekleri ifade edilmiştir. TÜFE oranlarında uygulanan yüzdelik zamların yetersiz olduğu belirtilirken, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması önerisi sunuldu. Gösterge sistemine geçiş yapılıp mevcut sistemde 35'teki alt sınır aylık bağlama oranlarının 2 kat artırılıp en az yüzde 70 bandına getirilmesi talep ediliyor. Söz konusu uygulamayla en düşük emekli aylığının 1800 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Seyyanen zam taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınmayıp yüzdelik zamlardan devam edilmesi bekleniyor. TÜFE üzerinden yüzdelik zam hesapları yapılarak zam yapılması o andaki ekonomik durum temel alınmak suretiyle belirlenmektedir. Eşit oranda zam yapılması halinde emeklilerin tamamını memnun edecek zam oranlarının karşılanmayıp bu şekilde zam yapamayacağı ağırlık kazanmaktadır.

        EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

        5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

        EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

        2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.

        SEYYANEN NEDİR?

        Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.

        SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?

        Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
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        Haberler Ekonomi Emeklilere yeni zam modeli gündemde! En düşük emekli maaşı 1800 olacak! Şubat 2021 emekliye seyyanen zam...