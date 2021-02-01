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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 11:58
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    • 01.02.2021 11:58
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    nda indirim furyası! Yarın raflarda olacak! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

    nda indirim furyası yarın başlıyor. Bu bağalmda aktüel kataloğda yer alan ürünlerin listesi fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. Yiyecek ve iç giyim ürünlerinde yer alan indirimler dikkat çekerken Simbat Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık, VİP Hazır Kahve 3'ü Bir Arada ve Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası fiyatları merak ediliyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte o ürünlerin listesi...

    takvim.com.tr
    BİM 2 Şubat aktüel kataloğunda indirim furyası!

    BİM 2 Şubat aktüel kataloğuyla yarından itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla sorgulanıyor. BİM'de bu hafta Buono Antep Fıstıklı Ruby Çikolata, Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası, Gofrik Mini Antep Fıstıklı Gofret, Buono Bol Sütlü-Bitter İkiz Çikolata, Simbat Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık, VİP Hazır Kahve 3'ü Bir Arada ve Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi sık sık tercih edilecek ürünlerin arasında. İşte BİM 2 Şubat aktüel kataloğu

    BİM 2 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

    Casilli
    Şortlu Saten Takım
    • Kadın
    • S-M-L

    Casilli
    Batik Baskılı Kadın Pijama Takımı
    • S-M-L

    Comfort Family
    Kadın 3'lü Çorap
    • 36-40 numara

        Naturalove
        Baskılı Desenli Çanta

        Pink Panda
        Vanilyalı Pembe Gofret
        • 4x100 g

        Saban
        Kırmızı Mercimek
        • 2,5 kg
            Haberler Ekonomi BİM 2 Şubat aktüel kataloğunda indirim furyası! Yarın raflarda olacak! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?