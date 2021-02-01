BİM 2 Şubat aktüel kataloğuyla yarından itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi alışveriş yapacak olanlar tarafından merakla sorgulanıyor. BİM'de bu hafta Buono Antep Fıstıklı Ruby Çikolata, Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası, Gofrik Mini Antep Fıstıklı Gofret, Buono Bol Sütlü-Bitter İkiz Çikolata, Simbat Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık, VİP Hazır Kahve 3'ü Bir Arada ve Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi sık sık tercih edilecek ürünlerin arasında. İşte BİM 2 Şubat aktüel kataloğu

BİM 2 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Casilli

Şortlu Saten Takım

• Kadın

• S-M-L