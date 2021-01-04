Emekli maaş promosyonu 2021 ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? Arama motorları üzerinden çok fazla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bugün emekli zam oranının belli olmasının ardından sıra bankaların güncel olarak verdiği promosyonlara çevrildi ve karşılaştırmalar başladı. Emekli maaş promosyonuna dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU VERİYOR?
GARANTİ BBVA: 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.
ŞEKERBANK: 375 ila 450 TL arasında ödeme yapıyor. Ancak iki otomatik ödeme talimatı verildiğinde 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzerer toplam 1500 TL veriyor. Böyle toplamda 2.100 TL'ye kadar promosyon verilebiliyor.
YAPIKREDİ: 1 aylık net maaşları 2.500 TL ve üzerindeyse 1500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1000 TL ile nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.
İŞ BANKASI: 1.500 TL'den düşük maaşlar için 750 TL, 1500-2500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2500 TL ve üzerinde maaşlar için 1000 TL promosyon veriyor.
TEB: 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon veriyor.
İki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.
DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor.
ING BANK: Maaşı aylık 1.500 TL'ye kadar ise 500 TL, 1.500-2.500 TL arası ise 625 TL, 2.500 TL ve üzeri ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ancak ek kampanyalarla ödeme 2.550 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR?
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Yeni
Bağ-Kur esnaf 1.886,70 2.044,43
SSK (2000 öncesi emekli olan) 2.233,08 - 2.419,77
Memur Mevcut Yeni
2.814,37 3.021,51
Bağ-Kur tarım 1.406,89 1.524,51
Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.
MEMUR/TABAN MAAŞ (Net)
Mevcut 3.719.27 TL
Yeni: 3.993. 01 TL
Fark: 273,74 TL
Aylık türü | Mevcut | Yeni
65 yaş: 711,50 763,86
%40-69 engelli: - 567,97 - 609,77
%70 ve üstü engelli: - 851,95 914,65
Evde bakım: - 1.544,61 1,658,29
EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR?
Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.