Bankaların faiz oranları artmaya devam ediyor. Parasını vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler için bankaların 31 Ocak 2021 tarihli güncel 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi ile en yüksek faiz hesaplama detaylarını verdik. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı bilmek istiyor. Haberimizde bu durumla ilgili tüm detayları vermiş bulunmaktayız. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 18.00
Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.75
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.00
CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.50