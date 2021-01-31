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    • Ekonomi
    • 31.01.2021 12:01
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    • 31.01.2021 12:05
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    Milyonları ilgilendiriyor! için son gün! Hangi banka 'ye kaç taksit yapıyor?

    hesaplama tablosu araç sahipleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. () ödemeleri yılın belirli dönemlerinde yapılıyor. Yeni yılda MTV zamları yapılmış, araç büyüklüğü ve yaşına göre ödenecek miktarlar değişmişti. alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında da son başvuru günü yarın dolacak. Söz konusu yapılandırmaya ilişkin peşin ödeme ve ilk taksit ödeme süresi ise 1 Mart olarak belirlendi. Öte yandan bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi birinci taksit ödemesi için tanınan süre de yarın sona erecek. Peki MTV hesaplama nasıl yapılır? Hangi banka MTV'ye kaç taksit yapıyor? İşte banka banka MTV taksit sayıları

    Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat-1 Mart döneminde yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek.

    Söz konusu mükellefler, beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden oluşturabilecek. 2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksit 1 Şubat-1 Mart döneminde verilecek. İkinci taksitin ise haziranda ödenmesi gerekiyor.

    Söz konusu vergi, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödenebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, basit usulde vergilendirilen mükellef sayısı 808 bin 571 olarak belirlenirken, bu mükelleflerin 46 bin 560'ı İstanbul'da yer alıyor. Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi esnaf ve sanatkarlar, basit usulde vergilendiriliyor.

    Basit usulde vergilendirilen mükelleflere bazı avantaj ve kolaylıklar da sağlanıyor. Bu kapsamda, söz konusu mükellefler defter tutmuyor, vergi tevkifatı yapmıyor ve muhtasar ile prim hizmet beyannamesi vermiyor. Bu mükellefler, geçici vergi beyannamesi vermiyor ve geçici vergi ödemiyor. Teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olduğundan bu mükelleflerce, katma değer vergisi beyannamesi de verilmiyor. Ticari kazançlarına 2020 yılı için 13 bin lira kazanç indirimi yapılacak bu mükellefler, engellilik indiriminden de faydalanabiliyor.

        HİZMET ERBABI İÇİN DE BEYANNAME DÖNEMİ
        Öte yandan, diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri de 1 Şubat ile 1 Mart arasında yapılacak. Bu kapsamda, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde görev yapan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar gibi hizmet erbabı yer alıyor.

        MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇİN SON GÜN
        Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında da son başvuru günü yarın dolacak. Söz konusu yapılandırmaya ilişkin peşin ödeme ve ilk taksit ödeme süresi ise 1 Mart olarak belirlendi.

        Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi birinci taksit ödemesi için tanınan süre de yarın sona erecek. Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemine ilişkin geri kazanım katılım payı beyannamesinin verilmesi ve ödemesinin de yarın gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

        MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
        Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

        01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

            MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?
            MTV ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk taksit Ocak ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri 1. taksit 31 Ocak'ta sona erecek. MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıyla yapılır.

            OCAK AYI MTV HESAPLAMA TABLOSU!
            01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

            1-3 yaş

            0-1300 cc 2020 MTV: 964 lira, 2021 MTV: 1051 lira

            1301-1600 cc 2020 MTV: 1678 lira, 2021 MTV: 1830 lira

            1-3 yaş

            1601-1800 cc 2020 MTV: 2964 lira, 2021 MTV: 3234 lira

            1801-2000 cc 2020 MTV: 4670 lira, 2021 MTV: 5095 lira

            4-6 yaş

            0-1300 cc 2020 MTV: 672 lira, 2021 MTV: 733 lira

            1301-1600 cc 2020 MTV: 1258 lira, 2021 MTV: 1372 lira


            4-6 yaş

            1601-1800 cc 2020 MTV: 2316 lira, 2021 MTV: 2526 lira

            1801-2000 cc 2020 MTV: 3596 lira, 2021 MTV: 3923 lira

            7-11 yaş

            0-1300 cc 2020 MTV: 376 lira, 2021 MTV: 410 lira

            1301-1600 cc 2020 MTV: 730 lira, 2021 MTV: 796 lira

                7-11 yaş

                1601-1800 cc 2020 MTV: 1364 lira, 2021 MTV: 1488 lira

                1801-2000 cc 2020 MTV: 2114 lira, 2021 MTV: 2306 lira

                EN YÜKSEK 4 TAKSİT
                Bankalar müşterilerine Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi için en yüksek 4 taksit imkanını sunuyor. Yüksek taksitten yararlanmak için de ekstra bazı işlemler yapılması gerekiyor. QR kod, mobil ödeme gibi farklı yöntemlerle taksit sayıları birer adet artırılabiliyor.

                MTV NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
                Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracın motor hacmi, yaşı, matrahı ve tescil tarihine göre belirleniyor. 2018 yılından önce tescil edilmiş araçların MTV'leri 2018'den sonra tescil edilmişlere nazaran daha düşük çıkıyor.

                MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?
                Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödenmemesi halinde ilgili vergi dairesi mükellefi takibe alır, banka hesabına haciz koyabilir ya da aracın üzerine haciz işletebilir. Bununla birlikte aracın satış işlemi MTV ödenmeden yapılamaz. Araç muayeneye gittiğinde MTV borcu varsa muayene işlemi gerçekleştirilemez. Sıfır araçlarda muayene işlemi ilk 3 yıldan sonra her 2 yılda bir, ticari araçlarda ise ilk 1 yıldan sonra her yıl gerçekleştiriliyor. Bu nedenle araca ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin zamanında ödenmesi mükelleflerin menfaatine oluyor.

                    İŞTE BANKALARIN YAPTIĞI TAKSİTLER

                    GARANTİ
                    2 taksit (GarantiPay: 3 taksit)

                    İŞ BANKASI
                    300 TL üzerine 2 taksit (Maximum Mobil ödeme 3 taksit)

                    YAPI KREDİ
                    3 taksit (World Pay QR Kod 4 taksit)

                        ZİRAAT BANKASI
                        3 taksit

                        VAKIFBANK
                        2 taksit

                        DENİZBANK
                        3 taksit

                            KUVEYTTÜRK
                            3 taksit

                            HSBC
                            3 taksit (Mobil ödeme 4 taksit)

                            TEB
                            3 taksit
                                Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiriyor! Motorlu taşıtlar vergisi için son gün! Hangi banka MTV'ye kaç taksit yapıyor?