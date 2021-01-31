O bankalara borcu olanlar seviniyor! Faizler siliniyor: Kredi borçlarına bir erteleme müjdesi daha geliyor!

GÖZLER BİREYSEL KREDİLERDE

Esnaf ve çiftçilerin kredi ertelemelerinin ardından gözler bireysel kredi borçlarının ertelemesinde. Milyonlarca vatandaş, kredi borçlarının ertelenmesini istiyor. En az 6 ay erteleme isteniyor.

KREDİ KARTI ERTELEME NEDİR?

Kredi borcu erteleme işlemi sanılanın aksine olumlu ve bankalar tarafından da desteklenen bir işlemdir. Kredi Kartı borcunuzu ertelemek için tek yapmanız gereken bankanızın müşteri iletişim merkezini aramaktır. Bazı bankaların kredi borcunu ertelese de belirli bir oranda asgari ödeme tutarı ödeme şartı sunduklarını da ifade etmek isteriz.

Kredi kartı borcu erteleme işlemi için bankanızın internet bankacılığını veya mobil bankacılığını kullanabilirsiniz. Ayrıca size en yakın şubesine gidebilir veya müşteri hizmetleriyle görüşebilirsiniz. Ancak bu durumda olan kişilerin bizzat şubede yetkili ile görüşerek yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

Bu makalemizde sizlere kredi kartı borcu erteleme hakkında bilgiler verdik. Sizler de kredi kartı borcunuzu ertelemek gerekli bilgileri almak amacıyla bankanızla iletişime geçebilirsiniz. Konu hakkında sormak istediğiniz her şeyi yorumlar kısmında ifade edebilirsiniz.