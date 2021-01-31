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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 09:51
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    • 01.02.2021 09:51
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    O bankalara borcu olanlar seviniyor! Faizler siliniyor: Kredi borçlarına bir erteleme müjdesi daha geliyor!

    Faizler siliniyor: Kredi borçlarına bir erteleme müjdesi daha geliyor! Esnaflara gelen kredi borcu erteleme müjdesinin ardından bir son dakika açıklaması daha geldi. Yapılan açıklamada çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesi ve faizlerinin silinmesi gündemde. Kredi borcu erteleme işlemi sanılanın aksine olumlu ve bankalar tarafından da desteklenen bir işlemdir. Kredi Kartı borcunuzu ertelemek için tek yapmanız gereken bankanızın müşteri iletişim merkezini aramaktır. Bazı bankaların kredi borcunu ertelese de belirli bir oranda asgari ödeme tutarı ödeme şartı sunduklarını da ifade etmek isteriz.

    takvim.com.tr
    Kredi borçlarına bir erteleme müjdesi daha! O bankalara borcu olanlar...

    Faizler siliniyor: Kredi borçlarına bir erteleme müjdesi daha geliyor! Kredi ertelemede ve yapılandırmada bir güzel haber daha. Kredilerin ertelenmesini isteyen vatandaşlara bir iyi haber daha geldi. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu yaptığı son dakika açıklamasında , koronavirüs pandemisinden etkilenen sektörlere takviye ödemeleri, takviye paketlerinin gelmeye devam edeceğini söyledi. Açıklamada esnaflardan sonra bu sefer de çiftçiler için harekete geçildiğine yer verildi. Kredi borcu erteleme işlemi sanılanın aksine olumlu ve bankalar tarafından da desteklenen bir işlemdir. Kredi Kartı borcunuzu ertelemek için tek yapmanız gereken bankanızın müşteri iletişim merkezini aramaktır.

    Esnafların Halkbank'a olan kredi borçlarının 6 aylık taksitlerinin ertelenmesinin ardından çiftçilere de iyi haber geliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere kullandırılan kredilerin yapılandırılması için çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Kayaoğlu, kredi borçları için beklenen adımın atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçiler için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini, borçlar hakkında düzenlemenin yapılması gerektiğini söylediği aktarıldı.

    Maliye Bakanlığının çiftçi borçlarının 6 ay ya da 1 yıl süre ile ertelenmesi konusunda hazırlık yaptığı açıklandı. Çalışmalarda bir başka detay da dikkatleri çekti. Söz konusu erteleme süresinin yetersiz olması durumunda bir erteleme daha olabileceği aktarıldı.

        FAİZLERİN SİLİNMESİ YA DA DÜŞÜRÜLMEDİ

        Ziraat Bankası tarafından çiftçilere kullandırılan kredilerin faizlerinin silinmesi ya da faiz oranlarının düşürülmesinin planlandığı bildirildi.

        Bu konuda çalışmaların yürütüldüğü bildirilirken Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların, ödenmeyen borçların icra takipli borçların Mart ayına ertelendiği, bu ertelemenin süresinin de uzatılmasının gündemde olduğu aktarıldı.

        "ERTELEME YETERLİ DEĞİL"

        Öte yandan AK Partili isimlerin, ertelemenin yeterli olmayacağını, şimdi borcunu ödeyemeyenin daha sonra da ödemekte zorlanacağını , bu nedenle hasat dönemine kadar ikinci bir erteleme kararı alınabileceğini planlıyor.

        GÖZLER BİREYSEL KREDİLERDE

        Esnaf ve çiftçilerin kredi ertelemelerinin ardından gözler bireysel kredi borçlarının ertelemesinde. Milyonlarca vatandaş, kredi borçlarının ertelenmesini istiyor. En az 6 ay erteleme isteniyor.

        KREDİ KARTI ERTELEME NEDİR?

        Kredi borcu erteleme işlemi sanılanın aksine olumlu ve bankalar tarafından da desteklenen bir işlemdir. Kredi Kartı borcunuzu ertelemek için tek yapmanız gereken bankanızın müşteri iletişim merkezini aramaktır. Bazı bankaların kredi borcunu ertelese de belirli bir oranda asgari ödeme tutarı ödeme şartı sunduklarını da ifade etmek isteriz.

        Kredi kartı borcu erteleme işlemi için bankanızın internet bankacılığını veya mobil bankacılığını kullanabilirsiniz. Ayrıca size en yakın şubesine gidebilir veya müşteri hizmetleriyle görüşebilirsiniz. Ancak bu durumda olan kişilerin bizzat şubede yetkili ile görüşerek yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

        Bu makalemizde sizlere kredi kartı borcu erteleme hakkında bilgiler verdik. Sizler de kredi kartı borcunuzu ertelemek gerekli bilgileri almak amacıyla bankanızla iletişime geçebilirsiniz. Konu hakkında sormak istediğiniz her şeyi yorumlar kısmında ifade edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi O bankalara borcu olanlar seviniyor! Faizler siliniyor: Kredi borçlarına bir erteleme müjdesi daha geliyor!