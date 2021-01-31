O bankalara borcu olanlar seviniyor! Faizler siliniyor: Kredi borçlarına bir erteleme müjdesi daha geliyor!

Faizler siliniyor: Kredi borçlarına bir erteleme müjdesi daha geliyor! Kredi ertelemede ve yapılandırmada bir güzel haber daha. Kredilerin ertelenmesini isteyen vatandaşlara bir iyi haber daha geldi. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu yaptığı son dakika açıklamasında , koronavirüs pandemisinden etkilenen sektörlere takviye ödemeleri, takviye paketlerinin gelmeye devam edeceğini söyledi. Açıklamada esnaflardan sonra bu sefer de çiftçiler için harekete geçildiğine yer verildi. Kredi borcu erteleme işlemi sanılanın aksine olumlu ve bankalar tarafından da desteklenen bir işlemdir. Kredi Kartı borcunuzu ertelemek için tek yapmanız gereken bankanızın müşteri iletişim merkezini aramaktır.
Esnafların Halkbank'a olan kredi borçlarının 6 aylık taksitlerinin ertelenmesinin ardından çiftçilere de iyi haber geliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere kullandırılan kredilerin yapılandırılması için çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Kayaoğlu, kredi borçları için beklenen adımın atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçiler için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini, borçlar hakkında düzenlemenin yapılması gerektiğini söylediği aktarıldı.
Maliye Bakanlığının çiftçi borçlarının 6 ay ya da 1 yıl süre ile ertelenmesi konusunda hazırlık yaptığı açıklandı. Çalışmalarda bir başka detay da dikkatleri çekti. Söz konusu erteleme süresinin yetersiz olması durumunda bir erteleme daha olabileceği aktarıldı.