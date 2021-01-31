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    • Ekonomi
    • 31.01.2021 11:41
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    • 31.01.2021 11:41
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    yine dopdolu! giyim ve güzellik fırsatları!

    Heyecanla beklenen an geldi ve yayınlanan yine dopdolu. Her Salı ve Çarşamba birbirinden güzel ürünleri uygun fiyata sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde yine çeşitli ürünler dikkat çekiyor. Satışa sunulduğu gün çabucak tükenen ürünleri daha önceden katalogtan inceleyerek alacaklarını belirleyen vatandaşlar erkenden marketi ziyaret ediyor. giyim ve güzellik fırsattları özellikle pembe severleri mutlu edecek. BİM’de bu hafta pembe renkli pek çok ürün sizleri bekliyor.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel 2 Şubat 2021 yine dopdolu!

    BİM aktüel 2 Şubat 2021 yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Pembe renkli ev ve iç giyimden makyaj aynasına, terlikten çoraba atıştırmalıklardan farklı gıda ürünlerine daha pek çok seçenekte ürün dikkat çekiyor. Hafta içi 10:00-20:00 hafta sonu 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren BİM marketlerin güncel kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel 2 Şubat 2021 ürünlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2 ŞUBAT 2021

    CasilliLastikli Üçgen Bralet
    • Kadın
    • 75, 80, 85 beden

        NaturalovePembe Ledli Ayna

        NaturaloveBaskılı Desenli Çanta

        Kadın Peluş Terlik • 36-37-38-39 numara

            CasilliŞortlu Saten Takım
            • Kadın
            • S-M-L

            Telefon Çantası

            BuonoAntep Fıstıklı Ruby Çikolata
            • 80 g

                EfsaneTam Buğday Unu
                • 2 kg

                AltınMısır Unu
                • 400 g

                SeğmenPortakal Reçeli
                • 2000 g

                    SimbatKavrulmuş Kabuklu Tuzlu Badem
                    • 400 g

                    VİPHazır Kahve 3'ü Bir Arada
                    • 10x18 g

                    Kahve DünyasıSalep
                    • 400 g
                        Haberler Ekonomi BİM aktüel 2 Şubat 2021 yine dopdolu! BİM aktüel ürünler kataloğu giyim ve güzellik fırsatları!