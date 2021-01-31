BİM aktüel 2 Şubat 2021 yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Pembe renkli ev ve iç giyimden makyaj aynasına, terlikten çoraba atıştırmalıklardan farklı gıda ürünlerine daha pek çok seçenekte ürün dikkat çekiyor. Hafta içi 10:00-20:00 hafta sonu 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veren BİM marketlerin güncel kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM aktüel 2 Şubat 2021 ürünlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.