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    • 01.02.2021 09:26
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    Fiyatlar adeta ters düz oldu! Sahibinden el otomobil alacaklardan binlerce lira fazla isteniyor! Yüzde 40 yüzde 60...

    Fiyatlar adeta ters düz oldu! Sahibinden el otomobil alacaklardan binlerce lira fazla isteniyor! Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin belli bir süre durması ikinci el araba fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. İkinci el araçlardaki yükseliş fırsatçıları da harekete geçirdi. 'de henüz yeni satışa çıkan anında ikinci ele düştü ve ikinci el fiyatı sıfırın üstünde gerçekleşti. ı ile beraber yapımı duran sıfır taşıtlar, çoğalan arzı karşılayamayınca ikinci el vasıta piyasasında hareketliliğe neden olmuştu. Taleplerin düşmesine bağlı olarak satışların durması, orta sınıf araçların fiyatları yüzde 20'lere kadar düştü. Fakat fiyatlar Şubat sonu patlayacak yüzde 40 yüzde 60...

    takvim.com.tr
    Fiyatlar hallaç pomuğu gibi değişti! İkinci el otomobil alacaklardan...

    Fiyatlar adeta ters düz oldu! Sahibinden ikinci el otomobil alacaklardan binlerce lira fazla isteniyor! Türkiye'de ikinci el otomobil, ticari araçlardaki fiyat artışı durmuyor. Sıfır araçlar daha ucuza satılırken ikinci el olanlar herhangi bir neden yokken daha pahalıya satışa çıkıyor. İkinci el araç piyasasındaki ana durgunluk sebebi olan fiyatlardaki yükseliş fırsatçıları ortaya çıkarıyor. Bu anlamada ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde ikinci el araç piyasasında düşen fiyatlar için açıklama yapan İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, şu an ki fiyatların şubat ayının sonuna doğru artış göstereceğini belirtti.

    ''PİYASA ARTIK DURDU''

    Taleplerin düşmesine bağlı olarak satışların durması, orta sınıf araçların fiyatlarını yüzde 20'lere kadar düşürdü. Neredeyse 2 aydır işlerin olmadığını söyleyen, Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "İkinci el otomobil piyasası bir süre önceki rüzgarla birlikte iki kat zamlanmıştı. Bunun sonucunda da iş değişti. Şu anda piyasa aşağıya geldi. Piyasa artık durdu. Yaklaşık iki aydır telefonlarımız çalmıyor." dedi. Satışları durma noktasına gelen ikinci el araçlarda fiyatlar düştü


    YÜKSEK FAİZ İŞLERİ DURDURACAK

    Faizlerin yüksek olmasından dolayı işlerin duracağını kaydeden Kınık, "Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır. 1 milyon TL'lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL'ye kadar geriledi" ifadesinde bulundu.

        FİYATLAR DAHA FAZLA DÜŞMEYECEK

        Fiyatların daha fazla aşağı düşmeyeceğini belirten İbrahim Kınık, sözlerine şöyle devam etti: "Bu düşüşler internetteki satış fiyatlarına pek yansımadı. Otomobili yüksek fiyattan alanlar malına kıyıp, fiyatı da bir anda aşağıya indiremiyor.

        Bir şekilde malını satmak zorunda. Piyasada hareketliliğin tekrar oluşması için piyasanın oturması gerekiyor. İnsanlar bu rakamlara alıştıktan sonra yaza doğru her şey düzelir diye umuyoruz. Sıfır araç girişi çoğalınca piyasa aşağıya inmeye başladı. Çoğu bayide sıfır araba mevcut. Piyasalar şu anda yavaş yavaş oturmaya başladı. Araba alacak insanlar, araba tercihini yapıp alsınlar. Bundan sonra fiyatlar çok da aşağıya inmez. Fiyatlar ancak bu kadar geriler."

        "OTOMOBİL ALMAK İÇİN FIRSAT ZAMANI"

        Otomobil almak için şu anda tam zamanı olduğunu dile getiren Kınık, "Fiyatlar geçen sene bir dönem yüzde 100 yükselmişken, şu anda ise yüzde 20 oranında düştü. Yılbaşından sonra fiyatlar düşmeyi de bıraktı. Şu anda ikinci el otomobil almak isteyenler için fırsat zamanı. Çünkü Şubat ayından itibaren fiyatlar yükselebilir. Bu yükselme trendi de yılsonuna kadar gidebilir. 1 milyon TL ve üstü lüks arabalarda piyasa canlanmaz. Bunlarda alım gücü düşük. Ama 50 bin 500 bin TL arasındaki otomobillerde fiyatlar yükselebilir. Biz de internet satışlarını takip ediyoruz. Arayan olmasa bile favoriye alınan araç sayısı her gün artıyor. Alabilme düşüncesi ve bir arayış olduğunu gözlemliyoruz. Bundan dolayı da orta sınıfta fiyatlar daha düşmez, artabilir." ifadelerinde bulundu.

        2021'DE İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA NELER OLACAK?

        Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretimi yavaşlatması, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.

        Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.

        EN UYGUN ZAMAN

        İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.

        İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.

            SIFIRIYLA ARASINDA 38 BİN LİRA FARK VAR!

            Bayide en üst paketi 280 bin liraya satılan Volkswagen Caddy'nin ikinci eli ilan sitelerinde şahıs tarafından 318 bin liradan satışa çıktı. Herhangi bir sebebi olmadan, ikinci ele düşmüş, plakası takılmış aracın 38 bin lira farkla satılması şaşkınlık yaratıyor.

            Yine Volkswagen Caddy'nin Life paketi ilan sitesinde ikinci elde 275 bin liraya galerici tarafından satılırken bayideki fiyatı 242 bin lira seviyesinde.

            Volkswagen Caddy'nin sıfır fiyatları:

            Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG 279.900 lira (İkinci eli 318 bin lira)

            Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Life 241.900 lira

            Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG 258.900 lira (İkinci eli 278.500 lira)

            Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression 224.900 lira

            Yeni Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression DSG 241.900 lira

            Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS 172.900 lira

            Yeni Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG 189.900 lira

            Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS 176.900 lira

            Yeni Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG 193.900 lira

            ŞAHISLARIN İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİ DURMADI
            Geçtiğimiz aylarda ikinci el otomobil ticaretine yeni kurallar getirilmişti. Galericilik işini meslek olarak yapmayanları engelleme üzerine kurulan düzenlemeler maalesef uygulamada eksik kalmaya başladı. İkinci el otomobil ticaretini eşi, çocuğu, kardeşi, yakını üzerinden gerçekleştirenler yetki belgesi alan galericileri de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetki belgesi olmayan kişiler bir yıl içinde en fazla 3 defa 2. el araç alım satımı yapabilecekken bu kuralı aile bireyleri, arkadaş çevresi gibi kişilere yayarak onlarca otomobil satışı yapabiliyor.

            LANSMAN OTOMOBİLLERİNE YÖNELDİLER
            2021 yılının gelmesiyle birlikte bazı markalar yeni modellerini satışa sundu. Geçtiğimiz günlerde Peugeot 208 satışa çıktı. Bazı fırsatçılar "doktordan, galericiden" diyerek sıfırından 40 bin lira daha pahalıya otomobilleri satmaya başladı. İkinci el ticaret yapılan sitelerde de denetimin zayıf olması fırsatçılığa zemin hazırlıyor.

                SIFIR ARAÇTA DA PAZARLIK YAPIN
                Sıfır otomobil alırken bayide pazarlık etme imkanınız bulunuyor. Fiyatı olabildiğince düşürmeye çalışın. Ayrıca bayiden hediye almayı da ihmal etmeyin.

                KAPORACILARA DİKKAT
                İkinci el araç alırken kaparo vermeden önce mutlaka otomobili görmeniz ve karşı tarafa kesinlikle güvenmeniz halinde kaparo verme yöntemini seçin. Dolandırıcı satıcılar nedeniyle mağduriyet yaşamamak için her adımı kanunlara uygun olarak gerçekleştirin.

                SATIŞ BEDELİNİ MUTLAKA DOĞRU YAZIDIRIN
                İkinci el otomobil satışında satış bedelini notere doğru olarak belirtin. İlerleyen zamanda anlaşmazlık olması durumunda dava görülürse ödenen ücret değil, noterde belirtilen ücret üzerinden hak iddia edebilirsiniz.

                    EKSPERTİZE DİKKAT
                    İkinci el otomobil alırken ekspertiz yaptırmaya dikkat edin. İşini iyi yapan ekspertizleri tercih edin. Hürriyet'te yer alan habere göre, Ekspertiz sonrasında varsa kaportacı ve motor ustası tanıdığınız onlara da aracı gösterin ve mutlaka ekspertiz raporunun teyidini onlardan alın.

                    Ayrıca ikinci el otomobil ekspertiz yapılırken kesinlikle araca hasar verilmemesine gayret edin. Bazı ekspertiz firmaları araçları kazıyarak boya kontrolü gerçekleştiriyor ve araca kalıcı hasar verebiliyorlar.
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