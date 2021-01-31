Fiyatlar adeta ters düz oldu! Sahibinden ikinci el otomobil alacaklardan binlerce lira fazla isteniyor! Türkiye'de ikinci el otomobil, ticari araçlardaki fiyat artışı durmuyor. Sıfır araçlar daha ucuza satılırken ikinci el olanlar herhangi bir neden yokken daha pahalıya satışa çıkıyor. İkinci el araç piyasasındaki ana durgunluk sebebi olan fiyatlardaki yükseliş fırsatçıları ortaya çıkarıyor. Bu anlamada ülke genelinde yaşanan pandemi sürecinde ikinci el araç piyasasında düşen fiyatlar için açıklama yapan İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, şu an ki fiyatların şubat ayının sonuna doğru artış göstereceğini belirtti.
''PİYASA ARTIK DURDU''
Taleplerin düşmesine bağlı olarak satışların durması, orta sınıf araçların fiyatlarını yüzde 20'lere kadar düşürdü. Neredeyse 2 aydır işlerin olmadığını söyleyen, Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "İkinci el otomobil piyasası bir süre önceki rüzgarla birlikte iki kat zamlanmıştı. Bunun sonucunda da iş değişti. Şu anda piyasa aşağıya geldi. Piyasa artık durdu. Yaklaşık iki aydır telefonlarımız çalmıyor." dedi. Satışları durma noktasına gelen ikinci el araçlarda fiyatlar düştü
YÜKSEK FAİZ İŞLERİ DURDURACAK
Faizlerin yüksek olmasından dolayı işlerin duracağını kaydeden Kınık, "Pahalı arabalarda geri gelme daha da çoğaldı. Döviz geri geldiği müddetçe, faizler yüksek olduğu müddetçe bizim de araba işimiz biraz duracaktır. 1 milyon TL'lik lüks arabalarda 150 bin TL kadar aşağı gelme oldu. Hala da rakamlar aşağıya doğru geliyor gibi. Orta sınıf otomobillerde de yüzde 20 oranında bir indirim oldu. Bundan iki ay önce 100 bin TL olan bir otomobil, 80-85 bin TL'ye kadar geriledi" ifadesinde bulundu.