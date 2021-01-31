Kesinleşmiş durumda! Şuanda ev sahibi olmamış ve ilk defa ev sahibi olmak isteyenlere verilen büyük destek açıklandı

2021 devlet yardımlı hibe programlarına vatandaşların hem tasarruf hem de ev sahibi olması emeliyle devlet dayanağı meblağı fazlalaştırıldı. Devlet geri ödemesiz hibe dayanağı programı 2021 senesi için ilk kez konut alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek veriliyor. Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz ev alımı başvurusu nasıl yapılır?