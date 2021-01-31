12.000 TL indirim! Yüzde 0 faiz! 2021 yılı otomobil kampanyaları! Toyota, Renault, Fiat, Honda, Volkswagen can alıcı fiyatlar... Stok sorunları ve pandemiyle boğuşulmasına rağmen rekor satışlara imza atılan 2020 yılının ardından 2021 otomobil kampanyaları Ocak ayında hız kesmeden devam ediyor. Otomobil firmaları yeni yılı faiz ve kredi avantajlarıyla dolu bir kampanya ile karşılıyor. Sıfır araba almak isteyen vatandaşlara iyi haberler geldi. Araç satın almak isteyenlerin gözü ve kulağı sıfır araç kampanyalarında.
SON GÜN UYARISI! 2021 OCAK AYI FIAT KAMPANYALARI
Fiat Panda 130.000 TL'den başlayan fiyatlarla.
130.000 TL, 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. 2020 model Fiat Panda Cross 4x4 0.9 Twin-Air 85 Hp versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı 185.100 TL'dir. Kampanya 09.01.2021-01.02.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Sportif SUV Fiat 5ooX Sport şimdi 12.000 TL'ye varan indirimle!
Alçaltılmış gövdesi, özel tasarım detayları ve 150 HP'lik 1.3 turbo benzinli motoru ile 2020 model Fiat 500X Sport, 12.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.
12.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. Kampanya 09.01.2021 - 01.02.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
2021 OCAK AYI TOYOTA ARABA SATIŞ KAMPANYALARI VE FİYATLARI
Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile satışa sunulacak. Toyota açıklamasına göre, marka, yeni yılı finansman kampanyasıyla karşılıyor. Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yeni yılın ilk kampanyasına; Toyota Corolla 2020 modeller 191 bin TL'den, Corolla 2021 modeller 203 bin 600 TL'den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TL'den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TL'den, yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TL'den, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323 bin 750 TL'den başlayan fiyatlarla dahil olacak. Açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL'den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak.