Ekonomik anlamda vatandaşı ve çalışanı desteklemek için yapılan ödemelerden biri olan Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için şartlar neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı da belli oldu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. İşte Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) hakkında merak edilen tüm bilgiler…
OCAK AYI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kısa çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet üzerinden 31 Ocak tarihine kadar yapılabiliyor. Aşağıda yer alan linke tıklayarak TC kimlik ve e-Devlet şifrenizi girerek başvuru işlemi aşamasına geçebilirsiniz.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, "Corona virüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.