ŞOK aktüel ürünler kataloğu 31 Ocak 2021! ŞOK aktüel ürünlerde tencere setinde fırsat!

Her hafta sonu da dahil belirli tarihlerde birbirinde güzel ürünleri uygun fiyata sunan ŞOK marketler yine dopdolu. Koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet ŞOK marketlerin güncel kataloğu yine dopdolu. Özellikle tencere setindeki uygun fiyat dikkat çekiyor. Merakla gündemde sıklıkla araştırılan ŞOK aktüel ürünler kataloğu 31 Ocak 2021 haberimizde yer alıyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 31 OCAK 2021
Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı
* 0,65 lt
Tezgah Üstü Tabaklık
• 9x11x28 cm
• 6 Adet tabak kapasiteli
• Demonte
• Kolay kurulum
• Vidasız