Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.01.2021 12:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2021 12:53
    ABONE OL

    ! de tencere setinde fırsat!

    ilgiyle inceleniyor. Birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri belirli tarih aralığında satışa sunan marketler zincirinde yine pek çok kampanya dikkat çekiyor. de tencere setinde fırsat var. Farklı mutfak gereçleri, lambalar, küçük ev aletleri, yastık yatak örtüsü gibi daha pek çok seçenekler sizleri bekliyor. nu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 31 Ocak 2021! ŞOK aktüel ürünlerde tencere setinde fırsat!

    Her hafta sonu da dahil belirli tarihlerde birbirinde güzel ürünleri uygun fiyata sunan ŞOK marketler yine dopdolu. Koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet ŞOK marketlerin güncel kataloğu yine dopdolu. Özellikle tencere setindeki uygun fiyat dikkat çekiyor. Merakla gündemde sıklıkla araştırılan ŞOK aktüel ürünler kataloğu 31 Ocak 2021 haberimizde yer alıyor.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 31 OCAK 2021

    Frigo Derin Dondurucu Saklama Kabı
    * 0,65 lt

    Tezgah Üstü Tabaklık
    • 9x11x28 cm
    • 6 Adet tabak kapasiteli
    • Demonte
    • Kolay kurulum
    • Vidasız

        2'li Süzgeçli Kase Set
        3 lt

        Finish Hepsi Bir Arada Tablet
        • 30'lu

        Dik Süpürge
        • Çıkarılabilir ve temizlenebilir toz haznesi
        • Motor koruma filtresi
        • 5 m kablo uzunluğu
        • 6 m çalışma yarıçapı

            Jakarlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü
            • Farklı renk ve desen seçenekleriyle
            • 200x230 cm
            • Pamuklu

            Aloe Vera Nano Yastık
            • Aloe Vera mikro kumaş
            • 50x70 cm
            • Nano dolgulu
            • Çantal

            Tek Kişilik Çarşaf
            • 1100x200 cm + 30 cm
            • Lastikli
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 31 Ocak 2021! ŞOK aktüel ürünlerde tencere setinde fırsat!