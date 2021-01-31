Gıda zamları sonrası e devlet'ten başvurana pandemi 1000 TL sonucu ve yeni başvuru son dakika açıklaması... 1000 TL sosyal yardım paraları için başvuru işlemleri 2021 yılında da devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ve ödemelerin PTT üzerinden yapıldığı 1000 TL sosyal yardım parasından faydalanamayan vatandaşların sağlamaları gereken şartlar ve başvuru adresleri sayfamızda. 1000 TL sosyal destek paralarına hafta içi günlerde müracaat yapacak olan vatandaşlar müracaatlarını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaktır. Peki 1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
1000 LİRA SOSYAL YARDIM PARALARI
1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi olan ailelere sağlanacak. Bu kapsamda Aile Bakanlığı'nın, Türkiye geneli her ilçede yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılan incelemeler sonunda ödemeler yapılacak.
1000 TL yardım parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul bu ödenekten hiç faydalanmamış olmak. Yani 1. ve 2. faz ödemelerinden 1000 TL almış olanlar yada 3. faz ödemeleri için e-Devlet üzerinden başvuru yapmış olup hesabına 1000 TL yatıranlar ödemelerden 2021'de de yararlanamayacak. 1000 lira sosyal yardımı hiç almamış olanlar başvuru yapabilecek.