SON DAKİKA: Bakan Pekcan açıkladı: İhracatçıya yeni destek

Ticaret Bakanlığının uzun soluklu ve geniş katılımlı çalışmalarla belirlediği hedef ülkelere ihracatçının yönelmesini teşvik etmek ve bu ülkelerdeki pazar payının hızla artırılmasını sağlamak amacıyla destek oranları artırımlı olarak uygulanıyor.

Hedef ülkelerin ithalatından alınan payı artırmak amacıyla geliştirilen "hedef ülke-hedef sektör" yaklaşımı ise "İhracat Ana Planı" ile otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya olarak belirlenen yüksek katma değerli 5 hedef sektörün ihracat odaklı faaliyetlerini daha da güçlü şekilde destekleme vizyonunu esas alıyor.