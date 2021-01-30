SON DAKİKA: Bakan Pekcan açıkladı: İhracatçıya yeni destek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın desteklenmesine yönelik 2 yeni destek mekanizmasının hayata geçirildiğini bildirdi. Bakan Pekcan, ihracatın desteklenmesine yönelik olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz." ifadesini kullanan Pekcan, şunları kaydetti:
(1/2) İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz. Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede bugün yayımlandı.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 30, 2021
"Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Ayrıca bugün yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçı şirketlerimizin en etkin kullandığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesine (UR-GE) yönelik desteklerimiz kapsamında dijital ortamda yapılacak iş geliştirme faaliyetlerini de destekleyeceğiz."
İHRACATTA HEDEF ÜLKELERE YÖNELİK FAALİYETLERE İLAVE DESTEK VERİLECEK
Otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için belirlenen hedef ülkelere yönelik faaliyetleri için Ticaret Bakanlığınca sağlanan ilave destek oranlarına 5'er puan daha eklenecek.
Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.