25 bin TL limitli kredi! 6 ay ödeme yok! Yüzde 4,5 faiz oranlı Halkbank kredi fırsatı!

6 AY ÖDEME YOK

Halkbank'tan yapılan açıklamada esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlendi ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanacak. Faiz oranı da yüzde 4,5 olarak belirlendi.

Halkbank'ın sunduğu esnaf destek paketine internet sitesi üzerinde başvuru yapılabiliyor.