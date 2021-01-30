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    • Ekonomi
    • 30.01.2021 13:37
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    • 30.01.2021 13:41
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    25 bin TL limitli kredi! 6 ay ödeme yok! Yüzde 4,5 faiz oranlı kredi fırsatı!

    alkbank Esnaf Destek Paketi detayları belli oldu! tarafından sağlanan krediler kapsamında yürürlüğe konulan, 25 bin liraya kadar limitli kredilerden binlerce esnaf ve sanatkar faydalandı. Kredinin 6 aylık taksitleri ise ertelenecek. Peki nasıl alınır? İşte başvuru koşulları ve şartları...

    takvim.com.tr
    25 bin TL limitli kredi! 6 ay ödeme yok! Yüzde 4,5 faiz oranlı Halkbank kredi fırsatı!

    Halkbank'tan esnaflara kredi müjdesi verilmişti! Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlere destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik Esnaf Destek Paketi veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara verdiği destek kredisi taksitlerinin erteleneceği müjdesini vermişti. Halkbank esnaf destek kredisinin 6 aylık taksitleri ertelendi.

    6 AY ÖDEME YOK

    Halkbank'tan yapılan açıklamada esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlendi ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanacak. Faiz oranı da yüzde 4,5 olarak belirlendi.

    Halkbank'ın sunduğu esnaf destek paketine internet sitesi üzerinde başvuru yapılabiliyor.

    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

    Nüfus Cüzdanı

    Vergi Levhası

    Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacak.

        1-İŞLETME KREDİSİ

        %4,5 Faiz Oranı

        25.000 TL Limit

        6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem

        36 Ay Vade

        2- PARAF ESNAF KART

        25.000 TL Genel Limit

        İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle

        12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı

        Düzenli Nakit Akışı

        Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı
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        Haberler Ekonomi 25 bin TL limitli kredi! 6 ay ödeme yok! Yüzde 4,5 faiz oranlı Halkbank kredi fırsatı!