25 bin TL limitli kredi! 6 ay ödeme yok! Yüzde 4,5 faiz oranlı Halkbank kredi fırsatı!

Halkbank'tan esnaflara kredi müjdesi verilmişti! Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlere destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik Esnaf Destek Paketi veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara verdiği destek kredisi taksitlerinin erteleneceği müjdesini vermişti. Halkbank esnaf destek kredisinin 6 aylık taksitleri ertelendi.
6 AY ÖDEME YOK
Halkbank'tan yapılan açıklamada esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlendi ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanacak. Faiz oranı da yüzde 4,5 olarak belirlendi.
Halkbank'ın sunduğu esnaf destek paketine internet sitesi üzerinde başvuru yapılabiliyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacak.