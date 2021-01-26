Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaftan Bakanlığa ulaşan talepleri değerlendirmeye aldıklarını söyleyerek, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz." dedi.
İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
(2/2) Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun— Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 26, 2021
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular online olarak e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.