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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 10:56
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    • 26.01.2021 11:09
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    ! Bakan 'dan esnafa kira ve gelir kaybı destekleriyle ilgili yeni müjde

    haberine göre Ticaret Bakanı , esnaftan Bakanlığa ulaşan talepleri değerlendirmeye aldıklarını söyleyerek, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz." dedi.

    Esnafa kira ve gelir kaybı destekleriyle ilgili yeni müjde

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaftan Bakanlığa ulaşan talepleri değerlendirmeye aldıklarını söyleyerek, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz." dedi.

    İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?
    Başvurular online olarak e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

        Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

        Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.

        ESNAF KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
        İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak.

        Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

        Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

        Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

            Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.

            ESNAF KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Ruhsar Pekcan'dan esnafa kira ve gelir kaybı destekleriyle ilgili yeni müjde