Ayçiçek yağı fiyatları BİM A101 ŞOK'ta ne kadar? PTT ayçiçek yağı nasıl alınır?

PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? PTT ayçiçek yağı nasıl alınır? BİM A101 ŞOK ayçiçek yağı fiyatları son günlerde yükselişiyle dikkat çekiyor. Birçok markette ayçiçek yağı fiyatları hızla yükseliyor. Bu yükselişin ardından PTT ucuz ayçiçek yağı satışına başlıyor.
PTT AYÇİÇEK YAĞI NASIL ALINIR?
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com'a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.
İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.ükseliyor. Bu yükselişin ardından PTT ucuz ayçiçek yağı satışına başlıyor. PttAVM.com sitesi üzerinden indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz.
TÜİK'E GÖRE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 48
TÜİK verilerine göre, ayçiçek yağının bir kilogramı, Aralık 2019 ile Aralık 2020 arasındaki son bir yılda tam yüzde 48 artışla 16 TL'yi aştı. Sadece aralık ayındaki artış yüzde 6,4 oldu. Ham madde fiyatlarındaki artışa dikkat çeken sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde ayçiçek yağında yeni artışlar bekliyor.
TÜİK verilerine göre, ayçiçeğin kilogram fiyatı son bir yılda yüzde 52,3 arttı. Tüketici enflasyonunu gecikmeli olarak etkileyen yurt içi üretici fiyatlarına bakıldığında, "bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar" sektöründe son bir yıllık fiyat artışının yüzde 63,3 olduğu görülüyor. Bu durum, yağ fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor.