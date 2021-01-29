"2 HAFTA İÇERİSİNDE..."

Sosyal medya hesabından gümüşle ilgili değerlendirmede bulunan Memiş şunları söyledi;

"Gümüş yatırımı yapmak isteyenlere ise Kapalıçarşı'dan fiziki olarak ister külçe halinde ister granür olarak gümüş alabilirler. Külçe gümüşlerin işçiliği var kilosun 200 TL gibi bu yüzden tavsiye etmiyorum. Granürde işçilik yok bu yüzden granür tavsiye ediyorum. Saklama koşulları altına kıyasla biraz daha zor olduğu için külçeye yöneliyorlar ama granür daha avantajlı oluyor." İslam Memiş: 2 hafta içerisinde getirisini size altın tepside sunar

Kısa vadeli al sat yapanları da uyaran Memiş, şöyle devam etti;