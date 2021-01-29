Kaymakamlık müjdeyi verdi! Başvuru yapan herkese nakit para verilecek! Kira, gıda, eğitim, erzak yardımları da yapılacak!

Daha önceden birçok erzak ve nakit desteğini sağlayan kaymakamlıklar, başvurusu onaylanan kişilere, ailelere destek sağlıyor. 2021 yılı kaymakamlık yardımı hız kesmeden devam ediyor. Aslında kaymakamlık olarak sağlandığı düşünülen para yardımı kaymakamlıklar bünyesinde yer alan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Bu kurumlar vatandaşların ihtiyaç sahibi olmaları durumunda nakit para desteği sağlıyor. Vatandaşların ihtiyaç sahibi olmalarına dair süreç ise yine SYDV'ler tarafından inceleniyor.
Devlet tarafından sağlanacak destek yardımları ise şu şekilde:
Eğitim destek
Kira yardım
Hibe destek
Erzak yardımı
Doğrudan nakdi yardımı
KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kaymakamlık yardımından faydalanmak isteyenler için sağlanması gereken şartlar çok açık. Aşağıda yer alan şartların sağlanması durumunda vatandaşlar kaymakamlık para yardımından faydalanabilir.
* Türk vatandaşı olmak.
* Muhtarlıktan fakirlik (muhtaçlık) belgesi almak.
* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yapılacak gelir testi sonucu uygun olmak.
* Sosyal yardımlar kapsamında aynı anda farklı bir yardımdan faydalanılmaması gerekmektedir.
KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kaymakamlık yardım parası için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını şahsen yapacaklar. Öncelikle kendi kaymakamlıklarına gidecek olan vatandaşlar orada yer alan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşacaklar. Ardından vatandaşlar bu vakıflara yardım parası başvurusunda bulunacaklarını bildirecekler. Hangi durum için yardım parası almak istiyorlarsa onu bildirecekler. Ardından bu vakıflar üzerinden başvuru formu dolduracak olan vatandaşlar kurum tarafından talep edilen diğer evrakları toplayacaklar. Tüm evrakları derleten vatandaşlar başvurularını tamamlayacaklar.