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    • Ekonomi
    • 29.01.2021 14:47
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    • 29.01.2021 14:47
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    Kaymakamlık müjdeyi verdi! Başvuru yapan herkese nakit para verilecek! Kira, gıda, eğitim, erzak yardımları da yapılacak!

    Devletimiz ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara pandemi döneminde de destek sağlamaya devam ediyor. Zor durumda olan kişilere para yardımı sağlayan kurumlardan biri de kaymakamlıklardır. Bu para yardımları kaymakamlıklar bünyesinde yer alan ı tarafından temin ediliyor. Bu yardımlar özellikle pandemi döneminde birçok aileye ilaç gibi geldi. Bundan yararlanmak isteyen vatandaşların mevzuatta yer alan koşullara ve tüm başvuru şartlarına uyumlu olmaları gerekiyor. Peki, nelerdir?

    takvim.com.tr
    Açıklandı! Başvuru yapan herkese nakit para verilecek!

    Daha önceden birçok erzak ve nakit desteğini sağlayan kaymakamlıklar, başvurusu onaylanan kişilere, ailelere destek sağlıyor. 2021 yılı kaymakamlık yardımı hız kesmeden devam ediyor. Aslında kaymakamlık olarak sağlandığı düşünülen para yardımı kaymakamlıklar bünyesinde yer alan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Bu kurumlar vatandaşların ihtiyaç sahibi olmaları durumunda nakit para desteği sağlıyor. Vatandaşların ihtiyaç sahibi olmalarına dair süreç ise yine SYDV'ler tarafından inceleniyor.

    Devlet tarafından sağlanacak destek yardımları ise şu şekilde:

    Eğitim destek

    Kira yardım

    Hibe destek

    Erzak yardımı

    Doğrudan nakdi yardımı

    KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Kaymakamlık yardımından faydalanmak isteyenler için sağlanması gereken şartlar çok açık. Aşağıda yer alan şartların sağlanması durumunda vatandaşlar kaymakamlık para yardımından faydalanabilir.

    * Türk vatandaşı olmak.

    * Muhtarlıktan fakirlik (muhtaçlık) belgesi almak.

    * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yapılacak gelir testi sonucu uygun olmak.

    * Sosyal yardımlar kapsamında aynı anda farklı bir yardımdan faydalanılmaması gerekmektedir.


    KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kaymakamlık yardım parası için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını şahsen yapacaklar. Öncelikle kendi kaymakamlıklarına gidecek olan vatandaşlar orada yer alan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşacaklar. Ardından vatandaşlar bu vakıflara yardım parası başvurusunda bulunacaklarını bildirecekler. Hangi durum için yardım parası almak istiyorlarsa onu bildirecekler. Ardından bu vakıflar üzerinden başvuru formu dolduracak olan vatandaşlar kurum tarafından talep edilen diğer evrakları toplayacaklar. Tüm evrakları derleten vatandaşlar başvurularını tamamlayacaklar.

        KAYMAKAMLIK PARA YARDIMI SORGULANMASI NASIL YAPILMAKTADIR?

        https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmalıdırlar. Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan giriş yap butonuna tıklamalıdırlar. İşleme devam edebilmeleri için kimlik doğrulaması yapmaları talep edilmektedir. Bunun için e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı ile kimlik doğrulaması yapabilmektedirler. E-devlet şifresi ile giriş yapmak isteyenlerin e-devlet şifreleri yok ise; PTT şubelerine giderek ücreti karşılığında kimlik belgeleri ile şifre alabilmeleri mümkün olmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-hizmetler listesinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bulunmalıdır. Bu kurum ile yapılabilecek işlemler listelenmektedir. Bu işlemler içerisinden Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama butonuna tıklanmalıdır. Açılan sayfadan alınan kaymakamlık para yardımının görülebilmesi mümkün olmaktadır.

        KİRA YARDIM PARASI

        En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı başvurusunun nereye yapılacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.

        KİRA YARDIM PARASI NE KADAR?

        Kira yardımı almak isteyen bir kişi öncelikle bulunduğu ilçenin kaymakamlığının bünyesinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor. Kira yardımı ne kadar veriliyor merak eden vatandaşlara bu durumun illere göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim. Bazı büyük şehirlerde kira yardım parası 960 TL'ye kadar çıkabiliyor. 2021 yılı kira yardım bedelleri net olarak açıklanmadı, açıklandığında haberlerimizde yer veriyor olacağız.

            KİRA YARDIMI YAPAN KURUMLARIN LİSTESİ

            Pandemi döneminde çaresiz kalan birçok vatandaş kira yardımı veren kurumların listesini araştırmıştı. Birçok konuda nereden nasıl yardım alacağını bilmeyen ihtiyaç sahiplerini yönlendirmek amacıyla, aşağıda kira yardımı veren kurum ve kuruluşlar listesini paylaşıyoruz.

            Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan müdürlükler,

            Belediyeler,

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

            Özel dernek ve vakıflar,

            STK'lar,

            Gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen kurum ve şahıslar

            EĞİTİM PARASI

            Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede öğrenim gören, ihtiyaç sahibi ailelere devletten destek gecikmedi. Devlet birçok sorun ile karşılaştığımız bu dönemde sosyal devlet anlayışı ile birçok yardımda bulunuyor. İşsizlere, durumu olmayan kiracılara ve daha bunun gibi kategorize edilmiş birçok grup için yapılan dayanışmaların ardından eğitim alanı için de bir destek başlatıldı. Maddi sorunlar çocukları etkilemesin ve çocuklar rahatça okullarına devam edebilsinler diye devlet 500 ile 800 TL arası destek paketleri oluşturdu. Bu yardımlar; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, liseye gidenler için 800 TL ve üniversite öğrencileri için de 900 TL bandında. Maddi güvencesi olmayan ve çocuk okutan aileler bu yardımdan yararlanabilecekler. Ayrıca, bu yardımdan okul ve bulunulan şehir gözetmeksizin herkes yararlanabilir.
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            Haberler Ekonomi Kaymakamlık müjdeyi verdi! Başvuru yapan herkese nakit para verilecek! Kira, gıda, eğitim, erzak yardımları da yapılacak!