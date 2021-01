Aşı ve tıbbi ilaç taşımasında ilk 3 şirketten biri haline geldiklerini anlatan Aycı, "ABD ve Latin Amerika'da Brezilya gibi ülkelere aşı taşıyoruz. Çin'den her gün üç uçağımız var. Ne zaman denirse aşıyı getiririz. Her gün denilse aşıyı her gün taşırız" diye konuştu.