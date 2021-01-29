Hemen onay verilecek! 50.000TL ve 3 sene geri ödemeli anında hesaba yatıyor! Nakit ihtiyacın varsa...

Bankaların kredi verme koşullarından ilki kredi notudur. Kredi notu dikkate alınarak bankalar onay vermektedir. Eğer sizlerde ihtiyaç kredileri de dâhil bütün kredilerden onay almak istiyorsanız kredi notunu sorun etmeyen bankaların kredi kampanyalarına başvuru yapabilirsiniz. Kredi sonucu olumlu olan kişiler anında kredi kullanımı yapabilirler. 36 ay vadeye kadar bankalardan kredi kullanılabilir. Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor.
FAİZ ORANLARI
Konu ile ilgili olarak 15 bin lira kredi için aylık ödeme 597 lira oluyor. Ayrıca 36 ay vade imkanı sağlanıyor ve 78,75 lira tahsis ücreti ile aylık faiz oranı yüzde 1,75 oluyor.
BAŞVURU DETAYLARI
Söz konusu kredi kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan üye olarak, Halkbank.com.tr üzerinden ise üye olmadan aşağıdaki link üzerinden başvuru yapılabileceği beliritldi. Onaylanan başvurunuzu Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan şubeye gitmeden kullanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ NOTU DÜŞÜKLERE HIZLI KREDİ BAŞVURUSU
Ziraat bankası kamu bankası olmasından dolayı başvuru yapan emekli vatandaşlara anında kredi imkânı sağlamaktadır. Bunun için banka şubelerine gitmek yeterli olacaktır. Emekli olan kişiler 100,000TL'ye varan kredi imkânlarından yararlanmaları için maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekiyor. Kullanılan kredilerde 6 ay erteleme imkânı da tanınıyor.