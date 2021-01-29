Hemen onay verilecek! 50.000TL ve 3 sene geri ödemeli anında hesaba yatıyor! Nakit ihtiyacın varsa...

FAİZ ORANLARI

Konu ile ilgili olarak 15 bin lira kredi için aylık ödeme 597 lira oluyor. Ayrıca 36 ay vade imkanı sağlanıyor ve 78,75 lira tahsis ücreti ile aylık faiz oranı yüzde 1,75 oluyor.

BAŞVURU DETAYLARI

Söz konusu kredi kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan üye olarak, Halkbank.com.tr üzerinden ise üye olmadan aşağıdaki link üzerinden başvuru yapılabileceği beliritldi. Onaylanan başvurunuzu Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan şubeye gitmeden kullanabilirsiniz.