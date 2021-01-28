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    • 28.01.2021 08:13
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    • 29.01.2021 08:10
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    Netleşti! için 5.000-50.000 TL kredi... , , , , borç kapatma kredisi kampanyası!

    Bu kapsamda , , , ve QNB , maddi zorluk içinde olan müşterilerinin borçlarını kapatmaları için yeni bir kredi kampanyasını hayata geçirdiklerini açıkladır. Yeni kampanya ile birlikte vatandaşların farklı bankalara veya kurumlara olan borçlarının kapatılması hedefleniyor. 50 bin TL olarak verilen kredinin faiz oranı daha uygun şartlarda belirlenmektedir. Salgın döneminde işten çıkarılan ve maddi zorluklar çeken vatandaşların, farklı bankalara yüksek miktarda borcu olduğu ifade ediliyor. Uzun bir süredir iş yerleri kapalı vatandaşlar, işten çıkarılan vatandaşlar ve daha birçok kesim borcunu ödemekte oldukça güçlük çekiyor. Bankalar ise vatandaşların maddi zorluklarını bir nebze olsun azaltabilmek için yeni kredi kampanyalarını hayata geçiriyor.

    takvim.com.tr
    Finansbank, Denizbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi kampanyası!

    Koronavirüs salgını ile birlikte birçok vatandaş işten çıkarıldı. Bu dönemde borcunu ödemekte zorlanan oldukça fazla vatandaş olduğu ifade ediliyor. İşten çıkarılan vatandaşlar ise kendilerine yardım yapılmasını bekliyorlar. Devlet vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması için çeşitli yardım paketleri hazırlamaya devam ediyor. Ancak bazı vatandaşlar bankalara olan borçlar için yeni düzenlemeler ve kolaylık beklediğini ifade ediyor. Özel bankalara borcu olan vatandaşlar borçlarının ertelenmesi gibi taleplerde bulunuyorlar. Bazı bankalar vatandaşların bu isteklerine olumlu yönde yanıt verirken, bazı bankalar vatandaşları üzecek yanıtlar veriyorlar.

    Denizbank, TEB, Garanti, Akbank ve QNB Finansbank'ın hayata geçirmiş olduğu yeni kredi ise bir borç kapatma kredisidir. Bankanın size vermiş olduğu kredi ile borçlarınızı kapatabilir ve tüm borcunuzu tek bir bankada toplamış olursunuz. Bu kredi kampanyasının vatandaşlar için oldukça yararı bulunuyor, ilk olarak farklı bankalarda olan ve farklı faiz oranları ile kullanılan kredilerin tek bir noktada toplanması sağlanıyor ve tek bir faiz oranı işliyor. Vatandaş hangi bankaya ne kadar borcu olduğunun hesaplamaları yapmak zorunda kalmıyor, çünkü bu kredi ile borç bir bankada toplanmış oluyor.

    QNB Finansbank Faiz Oranı Yüzde 1.34

    Borcunu QNB Finansbank'ta toplamak isteyen vatandaşlar için oldukça uygun faiz oranları ile kredi desteği sağlanıyor. 50 bin Türk lirasına kadar verilen kredi ile diğer borçlarınızı kapatarak, tüm borcunuzu QNB Finansbank'ta toplayabilirsiniz. 50 bin Türk lirası kredi için QNB Finansbank'ın faiz oranı yüzde 1.34 olarak açıklandı.

        TEB ve Garanti'nin Borç Kapama Kredisi

        Garanti, herhangi bir ek koşul aramadan kullandırmış olduğu kredilerin taksitlerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelediğini açıklamıştı. Vatandaşlar tarafından oldukça sevinçle karşılanan bu düzenlemenin bir süre daha uzatılması yönünde talepler bulunuyor.
        TEB ise müşterilerinin ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi ödemelerini 3 ay boyunca ertelediğini açıklamıştı.

        Denizbank'ta Transfer Kredisi Sürüyor

        Denizbank'ın müşterilerine kullandırmış olduğu kredilerde faiz oralarını değişiklik göstermektedir. Kısa vadede olan krediler için vatandaşlar düşük faizle ödemesini yaparken, kredinin vade süresi arttıkça faiz oranı da yükselmektedir.
        12 ay vadeli transfer kredisinde faiz oranı yüzde takvim.com.tr 0.99 olarak açıklanırken, 13-36 ay vadeli transfer kredisinde ise faiz oranı yüzde 1.24 olarak açıklandı. Borçlarını tek bir yerde toplamak isteyen vatandaşlar için oldukça uygun faiz oranları ile krediler sunuluyor.

        Akbank'tan Borç Transfer Kredisi

        Akbank müşterileri farklı bankalara olan kredi kartı borçlarını Akbank'a taşıyabiliyor. Akbank, kredi kartı borçlarını taşımak isteyen müşterilerine 20 bin Türk lirasına kadar borç kapama kredisi vereceğini açıkladı. Akbank, bu kredi için yüzde 1.25 oranında faiz uygulanacağını açıkladı. Yine uygun faiz oranları ile sunulan borç transfer kredisi ile farklı bankalarda bulunan kredi kartı borçlarınızı Akbank'a taşıyabilir, uygun faiz oranları ile kredi geri ödemenizi alabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Netleşti! Borç kapatmak için 5.000-50.000 TL kredi... Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi kampanyası!