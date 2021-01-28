Koronavirüs salgını ile birlikte birçok vatandaş işten çıkarıldı. Bu dönemde borcunu ödemekte zorlanan oldukça fazla vatandaş olduğu ifade ediliyor. İşten çıkarılan vatandaşlar ise kendilerine yardım yapılmasını bekliyorlar. Devlet vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması için çeşitli yardım paketleri hazırlamaya devam ediyor. Ancak bazı vatandaşlar bankalara olan borçlar için yeni düzenlemeler ve kolaylık beklediğini ifade ediyor. Özel bankalara borcu olan vatandaşlar borçlarının ertelenmesi gibi taleplerde bulunuyorlar. Bazı bankalar vatandaşların bu isteklerine olumlu yönde yanıt verirken, bazı bankalar vatandaşları üzecek yanıtlar veriyorlar.
Denizbank, TEB, Garanti, Akbank ve QNB Finansbank'ın hayata geçirmiş olduğu yeni kredi ise bir borç kapatma kredisidir. Bankanın size vermiş olduğu kredi ile borçlarınızı kapatabilir ve tüm borcunuzu tek bir bankada toplamış olursunuz. Bu kredi kampanyasının vatandaşlar için oldukça yararı bulunuyor, ilk olarak farklı bankalarda olan ve farklı faiz oranları ile kullanılan kredilerin tek bir noktada toplanması sağlanıyor ve tek bir faiz oranı işliyor. Vatandaş hangi bankaya ne kadar borcu olduğunun hesaplamaları yapmak zorunda kalmıyor, çünkü bu kredi ile borç bir bankada toplanmış oluyor.
QNB Finansbank Faiz Oranı Yüzde 1.34
Borcunu QNB Finansbank'ta toplamak isteyen vatandaşlar için oldukça uygun faiz oranları ile kredi desteği sağlanıyor. 50 bin Türk lirasına kadar verilen kredi ile diğer borçlarınızı kapatarak, tüm borcunuzu QNB Finansbank'ta toplayabilirsiniz. 50 bin Türk lirası kredi için QNB Finansbank'ın faiz oranı yüzde 1.34 olarak açıklandı.