Özellikle koronavirüs salgının etkisi ile sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı sonrası ikinci el araç fiyatları geçtiğimiz yıl rekor artışlar kaydetmiş kimi modellerde fiyat artışları neredeyse yüzde 100'e kadar çıkmıştı.
Ancak ikinci el araç tarafında ortaya çıkan bu rüzgar tersine döndü. Özellikle fiyatlarda ortaya çıkan köpükle de birlikte sektörde durağanlık yaşanmaya başladı.
REKOR DÜŞÜŞ YAŞANDI
Bıçak gibi kesilen talepler satış rakamlarına da çok açık bir şekilde yansıdı. İkinci el araç pazarında 2020 yılı ekim ayında başlayan düşüş geçtiğimiz ay rekor düzeylere yükseldi. 2020 aralık ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 53'ün üzerinde kayıp yaşandı.