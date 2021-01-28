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    • Ekonomi
    • 28.01.2021 11:53
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    • 28.01.2021 11:53
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    'de daire fırsatları 126 bin TL'den başlıyor! Çekiliş yok kura yok: Günlük 15 TL ve 240 aya kadar vadeli ev alın!

    2021 yılında da evleri oldukça ilgi göreceğe benziyor. Bu anlamda alt gelir grubu için evler satışa çıkmaya devam ediyor. yeni bir duyuru yayımladı. Kısa süre önce yayımlanan konut satış duyurusunda, uygun fiyat ve kolay ödeme seçenekleri ile ev almak isteyen vatandaşların başvurularını nasıl yapacakları adım adım anlatıldı. Uygun fiyatlı 2+1 ile 3+1 konutlar için başvuru yapacak olanlar fırsata dair detayları öğrenmek istiyor. Konutların fiyatları ise 126 bin liradan başlayıp 300 bine kadar çıkıyor. Peki, TOKİ konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte TOKİ'den asgari ücretli, dar gelirli, alt gelir grubu ailelere ev sahibi olma şartları ve detayları...

    takvim.com.tr
    TOKİ'de daire fırsatları 126 bin TL'den başlıyor! Çekiliş yok kura yok

    Toplu Konut İdaresi (TOKİ) birbirinden uygun fırsatları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için duyuruyor. Son süreçte özellikle ev almak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Daha önce TOKİ tarafından alt gelir grubu olarak satışa sunulan konutlardan TOKİ stoklarında kalanlar için ayrıca bir kura çekilişi yapılmamakta, bu evler çekilişsiz olarak satılmaktadır. Örneğin kura çekilişinde adı çıkan kişinin TOKİ başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi nedeni ile hak sahibinin iptal edilmesi, yeterli başvuru olmadığı için konutun satılamaması gibi nedenlerle elde kalan konutlar TOKİ tarafından daha cazip koşullar ve düşük fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

    ANKARA MAMAK SATIŞ FİYATLARI

    TOKİ'de daire fırsatları 126 bin TL'den başlıyor! Çekiliş yok kura yok: Günlük 15 TL ve 240 aya kadar vadeli ev alın!

    ANKARA MAMAK SATIŞ FİYATLARI

    TOKİ'de daire fırsatları 126 bin TL'den başlıyor! Çekiliş yok kura yok: Günlük 15 TL ve 240 aya kadar vadeli ev alın!

    TOKİ ÇORUM EVLERİ

        TOKİ ÇORUM EVLERİ TOKİ'de daire fırsatları 126 bin TL'den başlıyor! Çekiliş yok kura yok: Günlük 15 TL ve 240 aya kadar vadeli ev alın!

        TOKİ TÜM PROJELER

        TOKİ'de daire fırsatları 126 bin TL'den başlıyor! Çekiliş yok kura yok: Günlük 15 TL ve 240 aya kadar vadeli ev alın!

        TOKİ TÜM PROJELER

        TOKİ'de daire fırsatları 126 bin TL'den başlıyor! Çekiliş yok kura yok: Günlük 15 TL ve 240 aya kadar vadeli ev alın!

        TOKİ AÇIK SATIŞ İLANLARI LİSTESİ NEDİR / NE DEMEK?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ alt gelir grubu satış ilanları çekilişsiz, kurasız başvuru önceliğine göre konut satışı yapılan ilanlardır.

        Daha önce TOKİ tarafından alt gelir grubu olarak satışa sunulan konutlardan TOKİ stoklarında kalanlar için ayrıca bir kura çekilişi yapılmamakta, bu evler çekilişsiz olarak satılmaktadır. Örneğin kura çekilişinde adı çıkan kişinin TOKİ başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi nedeni ile hak sahibinin iptal edilmesi, yeterli başvuru olmadığı için konutun satılamaması gibi nedenlerle elde kalan konutlar TOKİ tarafından daha cazip koşullar ve düşük fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

        TÜM TOKİ EVLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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            TOKİ'DEN EV NASIL ALINIR?

            1-TOKİ'nin hangi ilde konut satışı olduğu nasıl öğrenilir?

            Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

            2-İstenilen her şehirde konut alımı için başvuru yapılabilir mi?

            Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranıyor. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabiliyor. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor.

            3-Aynı evde ikamet eden herkes konut satışı için başvuru yapabilir mi?

            Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer alıyor.

            4-Tüm dul ve yetim vatandaşlar için konut satışlarında ayrıcalık tanınıyor mu?

            Konut satışlarımızda sadece şehitlerimizin dul ve yetimleri için ayrıcalık tanınıyor. Bunun dışında, diğer dul ve yetim vatandaşlar için herhangi bir ayrıcalık tanınmıyor.

            5-Satış öncesi ön kayıt imkanı var mı?

            Satış öncesi ön kayıt yapılmıyor.

            TOKİ'DEN EV NASIL ALINIR BAŞLIKLI YAZIMIZA GÖZ ATIN

            https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2019/12/12/toki-asgari-ucretli-dar-gelirli-100-bin-sosyal-konut-basvuru-sartlari-nedir-tokiden-konut-nasil-alinir/1
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            Haberler Ekonomi TOKİ'de daire fırsatları 126 bin TL'den başlıyor! Çekiliş yok kura yok: Günlük 15 TL ve 240 aya kadar vadeli ev alın!