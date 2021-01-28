TOKİ'de daire fırsatları 126 bin TL'den başlıyor! Çekiliş yok kura yok: Günlük 15 TL ve 240 aya kadar vadeli ev alın!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) birbirinden uygun fırsatları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için duyuruyor. Son süreçte özellikle ev almak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Daha önce TOKİ tarafından alt gelir grubu olarak satışa sunulan konutlardan TOKİ stoklarında kalanlar için ayrıca bir kura çekilişi yapılmamakta, bu evler çekilişsiz olarak satılmaktadır. Örneğin kura çekilişinde adı çıkan kişinin TOKİ başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi nedeni ile hak sahibinin iptal edilmesi, yeterli başvuru olmadığı için konutun satılamaması gibi nedenlerle elde kalan konutlar TOKİ tarafından daha cazip koşullar ve düşük fiyatlarla satışa sunulmaktadır.
ANKARA MAMAK SATIŞ FİYATLARI
ANKARA MAMAK SATIŞ FİYATLARI
TOKİ ÇORUM EVLERİ