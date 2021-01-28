Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı bilmek istiyor. Haberimizde bu durumla ilgili tüm detayları vermiş bulunmaktayız. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
OCAK AYI 32 GÜNLÜK VADELİ HESAP FAİZ ORANI YÜKSELEN BANKALAR HANGİLERİ?
Ocak 2021 ayında en yüksek faiz oranını sunan banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank'ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor. En az faiz oranı veren bankanın ise Garanti Bankası olduğu görülüyor. Garanti Bank'tan sonra HSBC ve Vakıfbank geliyor.
OCAK 2021 TARİHLİ TÜM BANKALARIN GÜNCEL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI LİSTESİ
Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 11.00
Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 10.00
Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9.75
ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00
Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00
Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00
Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00