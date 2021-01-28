Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.01.2021 15:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2021 15:49
    ABONE OL

    : Vadeli mevduat faiz oranları fırladı! !

    : En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını nda yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı. Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Ocak 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? hangileri?

    takvim.com.tr
    Vadeli mevduat faiz oranları fırladı!

    Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı bilmek istiyor. Haberimizde bu durumla ilgili tüm detayları vermiş bulunmaktayız. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

    OCAK AYI 32 GÜNLÜK VADELİ HESAP FAİZ ORANI YÜKSELEN BANKALAR HANGİLERİ?

    Ocak 2021 ayında en yüksek faiz oranını sunan banka geçtiğimiz aya göre değişiklik gösterdi. Ocak ayının 32 gün vadeli mevduata en fazla faiz veren banka Altenatif Bank oldu. Altenatif Bank yüzde 13.50 faiz oranı ile müşterilerine avantajlı bir kampanya oluşturmuş durumda. Altenatif Bank'ın ardından ise yüzde 13.00 faiz oranı ile CepteTEB yer alıyor. Üçüncü sıraya bakıldığında ise karşımıza yüzde 12.5 faiz oranı ile ING Bank Turuncu Hesap çıkıyor. En az faiz oranı veren bankanın ise Garanti Bankası olduğu görülüyor. Garanti Bank'tan sonra HSBC ve Vakıfbank geliyor.

    OCAK 2021 TARİHLİ TÜM BANKALARIN GÜNCEL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI LİSTESİ

    Vakıfbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 11.00
    Ziraat Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 10.00
    Halkbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9.75
    ING Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00
    Fibabanka 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00
    Altenatif Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00
    Burgan Bank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00

        TEB 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9.75
        Odeabank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00
        Denizbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 11,50
        En Para 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 13

        QNB Finansbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 12.00
        İş Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9,50
        HSBC 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 10.70

        Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9,50
        Akbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 9,50
        Şekerbank 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 10.50
        Garanti BBVA 32 Günlük Mevduat Faizi: Yüzde 10.25

            VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            MEVDUAT FAİZ ORANLARI

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            VADE ÇEŞİTLERİ

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            VADELİ MEVDUATTA STOPAJ KESİNTİSİ

            Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.

            100 BİN TL NE KADAR FAİZ GETİRİR? FAİZ GETİRİSİ NASIL HESAPLANIR?

            Yapmak istedikleri yatırımları 32 günden daha uzun süre yapmak isteyen vatandaşlar için şu an için yüksek faiz getirisi Aktif Bank N Kolay Bono hesabı ile verilmektedir. Sözü edilen hesaplama ile birlikte 61 günün toplam faiz getirisi 1.846 TL olarak gerçekleşmektedir. 32 gün için yatırım yapmak isteyenler ise en yüksek faiz oranına sahip aynı banka tarafından uygulanan 12.50 faiz oranı ile bu bankayı seçebilirler.

            DÖVİZE EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKA HANGİSİDİR?

            Döviz hesapları vadeli mevduat faşz oranları araştırılıp bakıldığında, döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren banka %2.75 ile Burgan Bank olarak karşımıza çıkmıştır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Son dakika faiz depremi: Vadeli mevduat faiz oranları fırladı! Ocak ayı döviz hesabına en çok faiz veren bankaların listesi!